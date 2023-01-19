الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بالصف

انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد العشري، رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف و3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف وراءه إصابة 4 أشخاص بحروق وجرى نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وبينت التحريات الأولية أن تسرب غاز تسبب في انفجار الأسطوانة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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