الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة «تحدث معه» خلال ندوة بمركز شباب سفاجا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، إطلاق فعاليات مبادرة "تحدث معه" بمركز سفاجا، والتي استهدفت الشباب بالفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما، بحضور أكثر من 50 شابا وفتاة من المقبلين على الزواج وبعض أولياء الأمور، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية وإدارة الأوقاف.

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أوضح رئيس المدينة، أن المبادرة في إطار خطة الوزارة والمحافظة بتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وتحقيقاً لمحاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه رئيس الجمهورية للارتقاء بجودة حياة المواطن.

وأضاف شعبان، أن الندوة التثقيفية بالتنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بتنسيق من مسئول وحدة الإسكان بمركز المعلومات، بهدف تستهدف تثقيف وتعريف الرجال والشباب من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية وخاصة المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، باعتبارهم فئة مهمة لتدريبهم وتعريفهم على كيفية اتخاذ القرارات الرشيدة بشأن الأسرة للمحافظة عليها وتنميتها واستقرارها.

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شارك في الندوة كل من الشيخ حاتم منصور إدارة الأوقاف، الدكتورة فريال مدير تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية، الدكتورة أزهار مسئول التثقيف بالإدارة الصحية، وتمت مناقشة تمكين الفئات المستهدفة من الرجال والشباب من خلال تقديم المعلومات لرفع الوعي بالأمور الحياتية في العديد من الموضوعات والقضايا المجتمعية منها (القضية السكانية وتنظيم الأسرة، أضرار وخطورة زواج القاصرات، مواجهة الإدمان والتدخين، القيم الحياتية والإنجابية الصحيحة، اختيار شريك الحياة والتفاهم الأسرى، تربية الأطفال، قيمة العمل، المواطنة والانتماء، الحقوق والواجبات).

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اختيار شريك الحياة إدارة الأوقاف الاستراتيجية القومية الحقوق والواجبات القضايا المجتمعية القضية السكانية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية رئيس الجمهورية رئيس مدينة سفاجا

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