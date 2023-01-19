البحوث الفلكية تكشف لـ«الدستور» أهم الظواهر المنتظرة خلال يناير الجاري

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس مركز البحوث الفلكية والجيوفيزقية، عن تفاصيل وأهم الظواهر المنتظرة خلال يناير الجاري، من العام الجديد 2023، والتي ستكون في يوم 21 من الشهر الجاري.

وتابع القاضي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "21 يناير سيكون هناك القمر الجديد (محاق شهر رجب)، فيشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض ، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم .. وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة".

وأضاف: "22 يناير - الزهرة و زحل، سيقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم وحتى غروبهما في الـ 7:00 مساءا تقريبا، علما بانه يمكن رؤية الكوكبين متجاورين باتجاة الغرب في الفترة من 20 إلى 24 يناير، يكون الزهرة أسفل زحل حتى يوم 22 ثم أعلى زحل بدأ من يوم 23 حيث يبدأن في التباعد في الأيام اللاحقة".

وتابع: "23 يناير - القمر والزهرة وزحل، سيقترن هلال القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في اقتران ثلاثي بديع، حيث نراهما بالقرب من بعضهم البعض في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم وحتى غروب الكوكبين أولًا في الـ 7:00 مساء تقريبًا".

26-25 يناير - القمر والمشتري

يقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في هذين اليومين وحتى بداية غروبهما في الـ 9:20 مساء في اليوم الأول ، ثم في الـ 9:45 في اليوم الثاني.. علما بأن القمر يكون أسفل المشتري يوم 25 يناير، ثم أعلى المشتري يوم 26 يناير

واستطرد: "30 يناير - استطالة عطارد، يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له تبلغ 25 درجة من الشمس في ذلك اليوم .. وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في السماء قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفي في زخم ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس".

واختتم قوله: "31-30 يناير - القمر والثريا والمريخ، سيقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة، كما يقترن القمر مع كوكب المريخ للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة أخرى.. فيترائى القمر بين الثريا والمريخ مساء يوم 30 يناير ثم إلى يسار المريخ مساء يوم 31.. يظل هذا المشهد بالسماء إلى أن يبدأ بالغروب في الـ 1:30 بعد منتصف الليل في اليوم الأول ، ثم في الـ 2:30 بعد منتصف الليل في اليوم الثاني".