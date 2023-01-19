الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد نقابي هولندي يزور مركز التدريب المهني المتطور التابع لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقر مركز التدريب المهني المتطور، وفد من اتحاد عمال هولندا، لبحث تعزيز العلاقات في مجال التدريب.

قام الوفد الهولندي، بجولة داخل مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، برفقة طارق سليمان، مدير المركز، حيث تم الإطلاع على الأعمال التدريبية، وما تضمنه من ورش في قطاع التشييد والبناء والطاقة الشمسية وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، وكذلك صيانة التليفون المحمول.

وقدم طارق سليمان، شرحًا عن الخدمات التدريبية التي يقدمها المركز، والشهادات المعتمدة التي يتم منحها للمتدربين، وكذلك خطة ربطهم بسوق العمل وتأهيليهم على كافة المستويات.

وأشاد وفد اتحاد عمال هولندا، بالجهود التي يقوم بها المركز في العملية التدريبية، من خلال متخصصين ذات كفاءة عالية، فضلًا عن الخدمات التي يقدمها للعمال المصريين، أو العمالة الأجنبية الموجودة داخل مصر، فضلًا عن الشهادات المعتمدة التي يحصل عليها المتدربين ما يؤهلهم لسوق العمل.

من جانبه أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن مركز التدريب المهني يتمتع بسمعة طيبة، لما يمتلكه من إمكانيات ضخمة، وتوفير فرص تدريبية على أعلى مستوى، لتأهيل المتدربين للالتحاق بسوق العمل.

وأشار إلى أن هناك تنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لتقديم الخدمات التدريبية، مؤكدًا أن المركز استطاع خلال الفترة الماضية أن ينال ثقة العديد من الجهات.

من جانبهم أكد وفد اتحاد عمال هولندا، تطلعهم لتنسيق الجهود والعلاقات من أجل التواصل في ملف التدريب، واستغلال قدرات مركز التدريب المهني المتطور خلال الفترة المقبلة.

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عبد المنعم الجمل النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مركز التدريب المهني اتحاد عمال هولندا

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