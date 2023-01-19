رئيس جامعة المنوفية يوقع برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

استقبل اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الشيخ عميد كلية الهندسة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

رحب رئيس الهيئة العربية للتصنيع بوفد جامعة المنوفية، وتناول اللقاء مناقشة أسس التعاون المستقبلي، وفي هذا السياق تم توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين وتبادل الدروع.

وأعرب رئيس جامعة المنوفية عن سعادته بالتعاون مع الهيئة، وأن تكون أول زيارة له بعد توليه منصب رئاسة الجامعة إلى قلعة الصناعة في مصر الهيئة العربية للتصنيع، لافتا إلى أن الجامعة أصبحت في مصاف الجامعات الكبرى وتقدم خدمات عظيمة للمجتمع المحلي من خلال قطاعاتها المختلفة متمنيا في القريب العاجل ربط الصناعة في مصر بالقطاع الأكاديمي.

- تحويل المخرجات البحثية لنماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها في المجالات الصناعي

وأكد "القاصد"، على ثقته في نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة في مجالات التدريب والبحث العلمي لتحويل المخرجات البحثية الى نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة التي تؤهلهم لسوق العمل مشيرا إلى أن جامعة المنوفية تتطلع إلى تلبية، احتياجات ومستلزمات كليات الجامعة والمراكز البحثية من خلال المنتجات الذكية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع

وأوضح رئيس جامعة المنوفية، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على التنسيق المشترك في المجالات البحثية وتحقيق الاستفادة من الإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية في أعمال إنتاج المجالات الصناعية المختلفة و استكمال الجزء العملي لمشاريع الطلاب، وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن أيضا تلبية احتياجات جامعة المنوفية في العديد من المجالات ومنها التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية والوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية، وأنظمة كاميرات المراقبة والإلكترونيات والشبكات وأجهزة الحاسب الآلي والأساسات الإدارية والتعليمية والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي والأجهزة الرياضية والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية الخطرة ومعدات حماية البيئة والعديد من المجالات بما يخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالمعهد.

- تحقيق التكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية والجامعات ومؤسسات البحث العلمي

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على حرص الجميع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية والجامعات ومؤسسات البحث العلمي بما يحقق خطة الدولة لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات وفقا لرؤية مصر 20 30

وأشاد مختار عبد اللطيف بالمنظومة المتكاملة للتعليم والبحث العلمي بجامعة المنوفية، ورؤيتها المتكاملة في مختلف المجالات الهندسية والعلمية، والعديد من المشروعات البحثية والتطبيقية بالجامعة والتي يمكن ان تقدم حلول صناعية لمشاكل القطاعات المختلفة بالدولة، مشيرا إلى اهتمام الهيئة بالتعاون المشترك في التدريب والمشروعات البحثية و الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة وتنظيم الدورات التدريبية في المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي في مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة فضلا عن تدريب الكوادر البشرية بالهيئة العربية للتصنيع بالدورات التخصصية بجامعة المنوفية

كما أكد مختار عبد اللطيف على أهمية الاستفادة من التخصصات العلمية الحديثة بجامعة المنوفية، في مجالات تكنولوجيات أنظمة الطاقة المتجددة، وطاقة الرياح والطاقة الكهربائية في الطيران، ومحركات الجر الكهربي في القطارات وعلوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والسيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن هذه التخصصات تمثل علوم المستقبل للعديد من الصناعات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وفي نهاية الزيارة رافق رئيس الهيئة رئيس الجامعة والوفد المرافق له لتفقد معرض الهيئة وأكاديمية التدريب.