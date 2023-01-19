كاتبة صحفية لـ«مش حسبة برمة»: الحكومة حريصة على إيصال الصورة الكاملة للمواطن

قالت هند مختار، مسئولة ملف رئاسة الوزراء باليوم السابع، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حريص على إيصال الصورة الكاملة للمواطن، والتحدث عن الأسعار في كل مؤتمر لطمأنة المواطنين.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مش حسبة برمة" المذاع على إذاعة "نغم إف إم"، والذي يقدمه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، أن الدولة تحاول بذل كل الجهود لتخفيف العبء، على المواطن المصري وتخفيف آثار وتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال وجود كشف حساب ومكاشفة وهي السمة الغالبة، في مؤتمرات رئيس الوزراء.

وكشفت هند مختار أهم ما جاء في مؤتمر رئيس الوزراء بالأمس، مؤكدة أن هناك ملفات كثيرة مهمة أولها تنفيذ توجيهات الرئيس بخصوص زيادة أسعار التوريد إلى 1250 جنيها للإردب بدلا من 1000 جنيه.

وتابعت: "رئيس الوزراء تطرق إلى أن حجم الزيادة في توريد القمح لم يكن موجودا في الموازنة، حيث كان المبلغ المرصود في الموازنة كدعم للقمح نحو 38 مليار جنيه وبعد الزيادة أصبحت بـ95 مليار جنيه كبند لدعم القمح ولم نقترب من سعر رغيف الخبز والدولة تحاول حمل هذه الأعباء للتخفيف على المواطنين.

ولفتت إلى أن أهم ما قيل في المؤتمر أن هناك استمرار برامج الدعم والحماية الاجتماعية وتخصيص الجزء الأكبر من الموازنة لها، مؤكدة أن هناك 3 أيام فقط على الإفراج الكامل عن السلع بالموانئ، بعد أن تم الإفراج عن بضائع بقيمة 4.8 مليار دولار خلال 3 أيام فقط من 14 يناير وحتى 17 يناير.

وأكدت أن الدكتور مصطفى مدبولي بحكومته ومؤسسات الدولة، تعمل بإمكانات معينة بأن تحاول تقلل تداعيات هذه الأزمة على المواطن، قائلا: "هذه الرسالة التي اطمأن بها المواطنين وخطة ترشيد الإنفاق، حيث نقوم بتخفيض بعض أبواب في الموازنة حتى يتم تحويلها كلها لتزويد برامج الحماية المجتمعية".