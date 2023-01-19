الخميس 19 يناير 2023
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سياسي

مساعد رئيس المؤتمر: لقاء الرئيس بأهالى طلبة الحربية يعزز الانتماء الوطنى

سامح لطفي
سامح لطفي

أشاد اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بطلبة الكلية الحربية، حيث رافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد على حرص الرئيس السيسي على دعم أبنائه واستمرار تدفق الأجيال الوطنية، ليكونوا قيادات وطنية مخلصة مبدعة قادرة على حمل لواء المسئولية وتكملة مسيرة سابقيهم.

ولفت لطفي، في تصريحات صحفية، إلى أن دخول الرئيس السيسي في حوار مفتوح مع الطلبة حول كل الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية يؤكد على حرصه على معرفة رؤى وتفكير الطلبة والاطمئنان عليهم وعلى مستقبلهم الفكري والثقافي.

وأوضح لطفي، أن حرص الرئيس السيسي على مقابلة بعض أهالي الطلبة الجدد وتوجيه الشكر إليهم على مجهوداتهم وحبهم للوطن يعزز روح الولاء والانتماء الوطني.

وكان قد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فجر اليوم الخميس، الكلية الحربية، حيث رافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وشارك الرئيس السيسى طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددًا من الأنشطة والتدريبات، وشاهد الرئيس عددًا من أنشطة التأهيل العسكرى للطلبة وفق أحدث نظم الإعداد المتطورة.

وتفقد الرئيس عددًا من مناطق تدريب الطلبة شملت حمام السباحة وميادين اللياقة ومحاكى المعركة، وأشاد الرئيس بما لمسه من إعداد راقٍ للطلبة المستجدين وطالبهم بالحفاظ على لياقتهم.

وطالب الرئيس الطلاب بالاستعداد البدنى والذهنى المرتفع والتحلى بالقيم العسكرية الرفيعة، وأدار الرئيس حوارًا مفتوحًا مع الطلبة الجدد شمل عددًا من الموضوعات المحلية والإقليمية.

الانتاج الحربى أركان القوات المسلحة الانتماء الوطني أسامة عسكر الفريق أول محمد زكي القائد العام اللواء سامح لطفي

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