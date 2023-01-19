الخميس 19 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«اذهب إلى مصر».. هاشتاج يدعم السياحة بعد تغريدة إيلون ماسك

السياحة المصرية
السياحة المصرية

لا ينكر أحد أن مصر لديها قطاع سياحي متميز، وتضم العديد من الأماكن السياحية الهامة في جميع محافظاتها، وساهمت في إحداث نشاط سياحي ضخم، ودفعت كثير من السياح لجعلها مقصد سياحي دائم لهم.

ويستغل المصريون الأحداث التي تقع كي يروجون للسياحة في مصر من خلال الهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف العالم بالأماكن السياحية الهامة التي من الممكن أن يزرونها وقضاء عطلات الصيف فيها، وكذلك أوقات الشتاء.

مدى التفاعل على هاشتاج اذهب إلى مصر

تغريدة تقود لهاشتاج اذهب إلى مصر

ونشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر مؤخرًا، تضم فيديو لمعبد دندرة الفرعوني، ويظهر فيه ممر داخل المعبد به عدد من درجات السلالم المصرية القديمة وهو ما يسمى بالسرداب ويعود إلى 2000 عام.

ورد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تسلا وسبيس أكس" على التغريدة قائلًا: "كانت مصر القديمة" وأشار إلى علامة الإثارة والغموض حول المصريين القدماء.
 

تغريدة إيلون ماسك

وعقب التغريدة التي نشرها إيلون ماسك، قام المصريين باستغلال الأمر وتداول هاشتاج جديد لدعم السياحة المصرية، تحت شعار اذهب إلى مصر القديمة أو Come to Egypt.

وتفاعل عدد ضخم من المصريين حول هذا الهاشتاج لدعم القطاع. "الدستور" في التقرير التالي تتبعت أعداد المشاركين والتفاعلات عليه باستخدام أدوات تحليل بيانات السوشيال ميديا.

كيف تفاعل المصريين على الهاشتاج

بحسب أداة جوجل تريند المتخصصة في تحليل عمليات البحث على جوجل، فإن عمليات البحث على هذا الهاشتاج بدأت منذ الأمس ووصلت إلى ذورتها في الثانية صباحًا من اليوم بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، وانخفضت في الساعة الخامسة فجرًا إلى 59 عملية بحث في الدقيقة، ثم عادت إلى الذروة من جديد في العاشرة صباحًا بـ86 عملية بحث في الدقيقة.

جوجل تريند

وعلى صعيد المحافظات تعتبر الإسكندرية الأعلى في عمليات البحث بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم الجيزة بـ64 عملية بحث في الدقيقة، وأخيرًا محافظة القاهرة بموجب 22 عملية بحث في الدقيقة.

جوجل تريند

بينما تبين أداة social search أن هناك 608 ألف تغريدة على هاشتاج "أذهب إلى مصر"، خرجت من 388 مستخدم لموقع التدوينات الصغيرة تشجع على السياحة في مصر والذهاب إليها.

social search

يتسق ذلك مع تحليل أداة track my hashtag لهاشتاج اذهب إلى مصر، والذي رصد 100 ألف تغريدة على الهاشتاج بموقع التدوينات القصيرة، ووصل عدد المساهمين إلى 100 ألف أيضًا خلال يومين.

 track my hashtag

وتبين الأداة أن نسبة التغريد وصلت إلى 13% بينما إعادة التغريد 73% والردود على التغريدات كانت نسبتها 14%.

 track my hashtag

وبلغ التغريد باللغة الإنجليزية على الهاشتاج 99% بينما باللغة العربية كان 1%.
 

 track my hashtag
اذهب إلى مصر إيلون ماسك الملياردير الأمريكي مصر القديمة Come to Egypt

رئيس التحرير

وائل لطفي

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