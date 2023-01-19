الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بحضور 16 دولة.. شريف فاروق يترأس اجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، الاجتماع الـ٤٢ للجنة العربية الدائمة للبريد، بحضور رؤساء الإدارات البريدية من ١٦ دولة عربية، وبحضور ممثل المدير العام للاتحاد البريدي العالمي هاشم الحاج، الوزير المفوض خالد والي مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومختار الشادلي المستشار الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي المكلف بالمنطقة العربية، وذلك بمقر البريد المصري بالقرية الذكية.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد في دورتها الثانية والأربعين تحمل أهمية كبيرة؛ حيث إنها تتناول مناقشة محاور تعزيز التعاون العربي المشترك في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه القطاع البريدي اليوم، وكيفية التغلب عليها، وتقديم حلول وخدمات مبتكرة لخدمة المواطنين في جميع البلدان العربية من خلال الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتواجدة بالدول العربية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أنه قد تم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة آلية تعزيز التعاون العربي البيني للخروج بأفضل النتائج والمقترحات التي تعبر عن مصالح البلدان العربية بالاتحاد البريدي العالمي، مشيرًا إلى أن الاجتماعات شهدت عرض توصيات الاتحاد البريدي العالمي لخطة التنمية الإقليمية المخصصة للبلدان العربية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز التجارة الإلكترونية بجميع البلدان العربية.

وخلال الاجتماع هنأ الدكتور شريف فاروق المملكة العربية السعودية الشقيقة بفوزها باستضافة المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي المقرر انعقاده في أكتوبر ٢٠٢٣، كما هنأ رئيس مجلس إدارة البريد المصري الإدارات البريدية العربية التي حققت إنجازات ونتائج مشرفة وفقًا للمؤشر المتكامل للتنمية البريدية لعام ٢٠٢٢ الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذه الاجتماعات تهدف إلى إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية العربية لتبادل الخبرات والتجارب البريدية واللوجستية وتعزيز سبل التعاون بين البلدان العربية.

من جانبه أكد الوزير المفوض خالد والي، مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أهمية هذه الدورة من اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد، حيث إنها تشهد عدد من الموضوعات الهامة من ضمنها الاتفاق على النظام الجديد للنفقات الختامية وموقف البلدان العربية من فتح أبواب الاتحاد البريدي العالمي أمام الأطراف الفاعلة وأهمية تقييم أثر ذلك على البلدان العربية وبحث آليات دعم الإدارات البريدية العربية لمواجهة التحديات التي تفرضها عليها التكنولوجيا المتقدمة وبحث سبل تحويل هذه التحديات إلى فرص لتطور القطاع البريدي العربي، كما عبر عن تقديره لاستضافة البريد المصري لهذه الاجتماعات والدعم المستمر المقدم للعمل العربي المشترك، وأثنى على الجهد المبذول من جانب البريد المصري لتوفير كافة سبل الدعم لقطاع البريد العربي.

جدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد هي لجنة منبثقة من مجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد سبق اجتماع اللجنة في دورتها الحالية اجتماعات تحضيرية لفرق العمل التابعة لها خلال الفترة من ١٥ إلى ١٧  يناير الجاري.

WhatsApp Image 2023-01-19 at 2.36.25 PM
WhatsApp Image 2023-01-19 at 2.36.25 PM
WhatsApp Image 2023-01-19 at 2.36.25 PM (1)
WhatsApp Image 2023-01-19 at 2.36.25 PM (1)
WhatsApp Image 2023-01-19 at 2.36.24 PM
WhatsApp Image 2023-01-19 at 2.36.24 PM

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

«الدستور» تحصد جائزتين و3 شهادات تقدير فى مسابقة الصحافة المصرية 2022

مع قرب معرض الكتاب.. «الباز» يطلق مبادرة «تسعير الكتب»: الناشرين مش سماسرة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

الغرف التجارية: قرار إدراج الجنيه للتعامل به مع روسيا يسهم فى تنمية الصادرات

وزيرة التعاون الدولي تجتمع مع مديرة منظمة «يونيسيف»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية