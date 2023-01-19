رفع 100 طن قمامة ومخلفات فى التل الكبير بالإسماعيلية

تابع مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، أعمال النظافة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة في نطاق المركز والمدينة، وفي قطاع النظافة تم رفع 100 طن من القمامة والمخلفات، من قطاع تل البلد، الحمادة، السلام المحطة، قرى القصاصين القديمة، الظاهرية، الملاك، الجزيرة الخضراء وأبوعاشور.

أما في قطاع الإنارة، قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة بصيانة 40 كشاف بقطاعات المركز، كما تمت الاستجابة الفورية لشكوى المواطنين، حيث تم زرع عمود إنارة جهد منخفض بقرية 3 بالملاك.

وفي سياق متصل شنَّت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية، مساء أمس الأربعاء، حملة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال التجارية بشارع العشريني، أشهر الشوارع التجارية بالحي بمشاركة شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر إشغال طريق، و8 محاضر بائع متجول كما تم رفع 42 حالة إشغال بمعرفة أصحابهم.

وناشد رئيس حي ثان أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة لهم وعدم استخدام حرم الطريق في عرض معروضاتهم، الأمر الذي يعرضهم للمساءلة القانونية ويؤثر على حركة المرور بالشارع.