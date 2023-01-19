اتحاد الصناعات المصرية: إعلان روسيا إدراج الجنيه يساعد على زيادة التبادل التجارى

قال أحمد جابر، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطباعية، وعضو اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار إعلان روسيا إدراج الجنيه في العملات بدل الدولار هو خطوة مهمة جدًا.

وأضاف جابر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا القرار جاء لعدد من الدول الصناعية، وسيقلل الضغط على الدولار ويساعد على استقرار سعر الصرف بالنسبة الدولار في مصر.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا كبير جدًا والتعامل بالجنيه سوف يسهم في توفير الضغط على طلب الدولار.

وأوضح عضو اتحاد الصناعات المصرية أن هذا القرار سيسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى روسيا، وكذلك التوسع في كثير من القطاعات مع السوق الروسية.

ولفت إلى أن هذا القرار يجب أن يتعمم مع كل الدول الكبرى مثل الصين والهند وغيرها، مما يسهم في زيادة حجم التجارة.