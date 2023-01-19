الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد تعيين وزير دفاع جديد.. ما الموقف الألماني تجاه الحرب في أوكرانيا؟

بوريس بيستوريوس
بوريس بيستوريوس

أدى بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني الجديد، اليمين الدستورية في البرلمان الألماني "بوندستاج"، عقب تسلمه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وثيقة التعيين الخاصة به في قصر بيلفو الرئاسي، اليوم الخميس.

وأعرب شتاينماير للوزير الجديد عن أمنياته له بالمثابرة والتوفيق، مشيرا إلى أن بيستوريوس يتولى هذا المنصب في ظل وضع خطير لم تعرفه ألمانيا منذ فترة طويلة، ويتعين عليه البدء مباشرة.

وأضاف شتاينماير موجها خطابه للوزير الجديد: "إنك بحاجة حاليا لعقل هادئ وأعصاب جيدة وقدرة على القيادة ولغة واضحة وخبرة سياسية لمواجهة كل التحديات القادمة ولأجل الإصلاحات الضرورية"، وأكد أن بيستوريوس أظهر في المناصب السياسية المهمة التي تولاها من قبل أنه يمتلك كل ذلك.

تهديدات أمنية وحروب في دول أوروبية

ومن جانبه، قال حسين خضر نائب رئيس حزب الأمانة الفيدرالي، لـ شاشة القاهرة الإخبارية، إن وزير الدفاع الألماني شتاينمير هو رجل المرحلة وهو التغيير المناسب للظروف التي يمر بها العالم، مضيفاً أن هذه الفترة تشهد تهديدات أمنية وحروب في دول أوروبية وذلك بعد عقود من السلام وهذه الحروب تأثرنا بها وبهذه الصراعات بها بشكل أو بآخر والعالم كله أيضا.

وأكد “خضر” أن وزيرة الدفاع الألمانية السابقة اتسم ادائها بأنه جيد لكنه بطيء لأن طبيعية عقليتها أفضل في سبل المفاوضات الدبلوماسية والسلام وليست الإجراءات الحاسمة والسريعة؛ مضيفا أن من أجل الحفاظ على السلام لابد من توفر إجراءات وقوة عسكرية قادرة على حماية المفاوضات والاتفاقيات  مع الدول المجاورة.

وزير الدفاع الحالي لألمانيا لديه خبرة كبيرة 

كما أوضح نائب رئيس حزب الأمانة الفيدرالي، أن وزير الدفاع الحالي لألمانيا لديه خبرة كبيرة منذ أن كان وزير للداخلية في إحدى الولايات الجنوبية بألمانيا ولديه خبرة طويلة في التعامل الأمني والتعامل مع الجنود والضباط وإدارة المجموعات، بالإضافة إلى أن ألمانيا متضامنة بشكل كبير مع أوكرانيا ضد الحرب الروسية الغير مبررة وتولى وزير الدفاع الجديد لن يغير من السياسة العامة للدولة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

«الدستور» تحصد جائزتين و3 شهادات تقدير فى مسابقة الصحافة المصرية 2022

مع قرب معرض الكتاب.. «الباز» يطلق مبادرة «تسعير الكتب»: الناشرين مش سماسرة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

الغرف التجارية: قرار إدراج الجنيه للتعامل به مع روسيا يسهم فى تنمية الصادرات

وزيرة التعاون الدولي تجتمع مع مديرة منظمة «يونيسيف»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية