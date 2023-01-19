بعد تعيين وزير دفاع جديد.. ما الموقف الألماني تجاه الحرب في أوكرانيا؟

أدى بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني الجديد، اليمين الدستورية في البرلمان الألماني "بوندستاج"، عقب تسلمه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وثيقة التعيين الخاصة به في قصر بيلفو الرئاسي، اليوم الخميس.



وأعرب شتاينماير للوزير الجديد عن أمنياته له بالمثابرة والتوفيق، مشيرا إلى أن بيستوريوس يتولى هذا المنصب في ظل وضع خطير لم تعرفه ألمانيا منذ فترة طويلة، ويتعين عليه البدء مباشرة.



وأضاف شتاينماير موجها خطابه للوزير الجديد: "إنك بحاجة حاليا لعقل هادئ وأعصاب جيدة وقدرة على القيادة ولغة واضحة وخبرة سياسية لمواجهة كل التحديات القادمة ولأجل الإصلاحات الضرورية"، وأكد أن بيستوريوس أظهر في المناصب السياسية المهمة التي تولاها من قبل أنه يمتلك كل ذلك.

تهديدات أمنية وحروب في دول أوروبية

ومن جانبه، قال حسين خضر نائب رئيس حزب الأمانة الفيدرالي، لـ شاشة القاهرة الإخبارية، إن وزير الدفاع الألماني شتاينمير هو رجل المرحلة وهو التغيير المناسب للظروف التي يمر بها العالم، مضيفاً أن هذه الفترة تشهد تهديدات أمنية وحروب في دول أوروبية وذلك بعد عقود من السلام وهذه الحروب تأثرنا بها وبهذه الصراعات بها بشكل أو بآخر والعالم كله أيضا.

وأكد “خضر” أن وزيرة الدفاع الألمانية السابقة اتسم ادائها بأنه جيد لكنه بطيء لأن طبيعية عقليتها أفضل في سبل المفاوضات الدبلوماسية والسلام وليست الإجراءات الحاسمة والسريعة؛ مضيفا أن من أجل الحفاظ على السلام لابد من توفر إجراءات وقوة عسكرية قادرة على حماية المفاوضات والاتفاقيات مع الدول المجاورة.

وزير الدفاع الحالي لألمانيا لديه خبرة كبيرة

كما أوضح نائب رئيس حزب الأمانة الفيدرالي، أن وزير الدفاع الحالي لألمانيا لديه خبرة كبيرة منذ أن كان وزير للداخلية في إحدى الولايات الجنوبية بألمانيا ولديه خبرة طويلة في التعامل الأمني والتعامل مع الجنود والضباط وإدارة المجموعات، بالإضافة إلى أن ألمانيا متضامنة بشكل كبير مع أوكرانيا ضد الحرب الروسية الغير مبررة وتولى وزير الدفاع الجديد لن يغير من السياسة العامة للدولة.