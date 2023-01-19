الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

الأمن العراقى يعلن انسحاب الجماهير من محيط ملعب جذع النخلة

جريدة الدستور

أعلن قائد عمليات البصرة، اللواء علي الماجدي، اليوم، انسحاب الجماهير من محيط ملعب جذع النخلة.

وقال الماجدي إن الضغط على جميع بوابات الملعب بدأ ينخفض، مشيراً إلى أن ما حصل اليوم من تزاحم، كان بسبب الأعداد الغفيرة من الجماهير التي فاقت التوقعات وبأضعاف جماهير افتتاحية البطولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضاف أن غالبية المتجمهرين في محيط ملعب جذع النخلة بدأت بالانسحاب نحو بوابات الخروج، مبينا أن الاستطلاع الجوي أكد لنا أن الخروج الجماهيري من الملعب أكثر من الدخول.

وأكد الماجدي أن القوات الأمنية سيطرت على حالات التزاحم.

وفي وقت أعلن وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، إغلاق بوابات ملعب جذع النخلة بعد امتلائه بالجماهير.

وقال الشمري “لن يتم السماح لأي أحد بالدخول بعد إغلاق بوابات الملعب".

وأكد “أن بوابات ملعب جذع النخلة أُغلقت، بعد امتلائه بالجماهير"، علما بأنه قُتل شخص، اليوم، فيما أصيب "العشرات" بجروح، نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة في جنوب العراق، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج التي تجمع بين العراق وعُمان، كما أفاد مصدران طبي وأمني لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر طبي فضّل عدم الكشف عن هويته إن "شخصاً فارق الحياة، فيما أصيب نحو عشرات آخرين بجروح طفيفة"، جراء تدافع بين آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات ويريدون مشاهدة المباراة التي تنطلق عند الساعة السابعة مساءً .

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إن "سبب التدافع قدوم أعداد كبيرة من المشجعين خصوصا الأشخاص الذين لا يمتلكون بطاقة".

وأضاف أن المشجعين "تجمهروا منذ الصباح وحاولوا الدخول"، ما أدى إلى الاكتظاظ أمام أبواب الملعب وحصول تدافع.

وأفاد مصور في فرانس برس متواجداً داخل الملعب عن سماع أصوات سيارات إسعاف جاءت لتقلّ جرحى هذا الحادث، مضيفاً أن بوابات الدخول إلى الملعب كانت مغلقة عند وقوع التدافع.

ملعب جذع النخلة البصرة افتتاحية البطولة وزير الداخلية العراقي العراق ع مان

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