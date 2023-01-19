أخصائى باطنة يقدم لـ«القاهرة الإخبارية» نصائح للمرأة الحامل للوقاية من نزلات البرد

قدم الدكتور أسامة الخطيب، أخصائي أمراض الباطنة، روشتة طبية للحوامل لتفادي الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، بالتزامن مع فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وقال "الخطيب"، خلال مداخلة عبر خاصية "زووم"، في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن السيدة الحامل تعاني بطبيعة الحال من ضعف في المناعة بسبب الجنين، والتغيرات الحادثة في هرموناتها، مضيفًا أن أهم ما يجب أن تفعله المرأة الحامل، بحسب منظمة الصحة العالمية، هو الحصول على تطعيم الإنفلونزا.

وأوضح أخصائي أمراض الباطنة، أن هذا التطعيم يكون مفيدًا للأم الحامل والجنين على حد سواء، ويدوم مفعوله مع الأم والجنين حتى بعد 6 أشهر من الولادة، ويزيد من احتمالية عدم الإصابة بالإنفلونزا من 40 إلى 60%.

وعن الساعة البيولوجية للأم الحامل، أكد أخصائي أمراض الباطنة، على ضرورة الاهتمام بالساعة البيولوجية من خلال الالتزام بمواعيد النوم والحصول على عدد ساعات نوم كافية، ممارسة الرياضة، والبعد عن الأشخاص المصابين بالعدوى، وغسل اليدين باستمرار.