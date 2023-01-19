الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أخصائى باطنة يقدم لـ«القاهرة الإخبارية» نصائح للمرأة الحامل للوقاية من نزلات البرد

جريدة الدستور

قدم الدكتور أسامة الخطيب، أخصائي أمراض الباطنة، روشتة طبية للحوامل لتفادي الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، بالتزامن مع فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وقال "الخطيب"، خلال مداخلة عبر خاصية "زووم"، في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن السيدة الحامل تعاني بطبيعة الحال من ضعف في المناعة بسبب الجنين، والتغيرات الحادثة في هرموناتها، مضيفًا أن أهم ما يجب أن تفعله المرأة الحامل، بحسب منظمة الصحة العالمية، هو الحصول على تطعيم الإنفلونزا.

وأوضح أخصائي أمراض الباطنة، أن هذا التطعيم يكون مفيدًا للأم الحامل والجنين على حد سواء، ويدوم مفعوله مع الأم والجنين حتى بعد 6 أشهر من الولادة، ويزيد من احتمالية عدم الإصابة بالإنفلونزا من 40 إلى 60%.

وعن الساعة البيولوجية للأم الحامل، أكد أخصائي أمراض الباطنة، على ضرورة الاهتمام بالساعة البيولوجية من خلال الالتزام بمواعيد النوم والحصول على عدد ساعات نوم كافية، ممارسة الرياضة، والبعد عن الأشخاص المصابين بالعدوى، وغسل اليدين باستمرار.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

3 أسباب وراء انخفاض أسعار الذهب فى مصر عند 1770 جنيهًا للجرام

كراسة شروط سكن مصر 2023 pdf

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

حبس عاطل لاتهامه بحيازة كميات متنوعة من المواد المخدرة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

«تجارية الجيزة» تناشد منتسبي الغرفة سرعة تجديد القيد وسداد الاشتراكات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية