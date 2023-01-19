وزير البترول: ما تحقق في صناعة التكرير خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن ما تحقق في صناعة التكرير خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق.

وأشار وزير البترول، إلى أن الرؤية المستقبلية التى انتهجها برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول منذ انطلاقه عام 2016 لتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة غيرت الشكل والأداء فى مصافى التكرير وزادت من قدراتها الإنتاجية.

جاء ذلك خلال ترأس "الملا"، اليوم الخميس، باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام (السويس وأسيوط والنصر لتكرير البترول)، عبر الفيديو كونفرانس؛ لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2023- 2024، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

ولفت "الملا"، إلى أنه يتم حالياً العمل بعدد من مشروعات التكرير وعلى رأسها مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط وتوسعات مصافى التكرير بالسويس والإسكندرية وغيرها من المشروعات الخاصة بصناعة التكرير.

وذكر أن ذلك بالتوازي مع الاستمرار فى تحسين معدلات الأداء، وتحقيق التشغيل الآمن وتطوير نظم العمل بما يحافظ على تحقيق القيمة المضافة لتلك المصافي، والاستمرار في تأمين إمدادات المنتجات البترولية.

وشدد على أهمية ما تم إنجازه من تطوير فى منظومة عمل مصافى التكرير من خلال اللجنة العليا للمشروعات وربط هذه المصافى بغرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول بمصافي التكرير بمقر الهيئة العامة للبترول، وذلك بالإضافة إلى أن المشروعات الناجحة فى مجال التوافق البيئى للشركات البترولية بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وأضاف أن الوزارة تولى أهمية قصوى للنواحى البيئية، وكذلك مشروعات التحول الرقمي ومشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال الوحدات التي أنشئت بمختلف شركات قطاع البترول، وكذلك التوسع في مشروعات استرجاع غاز الشعلة بما تحققه من عوائد اقتصادية وتوافق بيئي، والاهتمام بالتدريب المستمر والمتطور وزيادة كفاءة العنصر البشري لضمان تحسين الأداء باستمرار.

وشهدت الجمعيات اعتماد الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات تكرير أسيوط والسويس والنصر لتصنيع البترول للعام المالى 2023-2024، والتي قام باستعراضها والكيميائى هشام فتحى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، والكيميائي ماجد الكردى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، والمهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول.