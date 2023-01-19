الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل ممثلى قطاع تحديث الصناعة

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مصطفى عبيد، ممثل قطاع تحديث الصناعة ببورسعيد، وأحمد الأعور، استشارى قطاع تحديث الصناعة بديوان عام محافظة بورسعيد، في إطار الخطوات التنفيذية والتعاون المثمر للنهوض بقطاع الصناعة بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة.

وأشاد المحافظ بجهود قطاع تحديث الصناعة في دعم الطفرة الصناعية التي تشهدها المحافظة حاليًا، وأكد اللواء عادل محافظ بورسعيد، أن بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية، لتصبح مدينة صناعية من الطراز الأول وإحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة بورسعيد، وتساهم فى دعم السوق المحلية وزيادة صادرات الدولة فى دول أوروبا والشرق الأوسط.

وقال اللواء عادل الغضبان إن المحافظة تشهد طفرة صناعية كبيرة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه بتحويلها إلى محافظة صناعية، وأضاف أن هناك دعمًا غير محدود من الرئيس السيسي للصناعة.

وأكد أن المحافظة تعمل على تيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، موضحًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كل القطاعات.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون بين محافظ بورسعيد وقطاع تحديث الصناعة، لدعم محافظة بورسعيد في خطتها نحو التحول لمدينة صناعية من الطراز الأول.

وأشاد ممثلو قطاع تحديث الصناعة بالتنمية الصناعية غير المسبوقة في محافظة بورسعيد،  فضلًا عن إشادتهم بجهود محافظ بورسعيد المستمرة في دعم المستثمر الجاد وتشجيع الصناعة المحلية، وفتح آفاق جديدة للصناعة في بورسعيد.

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
استثماري استاذ استشاري التنمية الصناعي التنمية الصناعية الخطوات التنفيذية

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