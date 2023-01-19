في عيد ميلادها.. أزمات في حياة النجمة أنغام منذ الصغر

يحل اليوم عيد ميلاد النجمة أنغام التي تعتبر من الفنانات الذين مروا بالعديد من الأزمات خلال مشوارهم الفني وخلال حياتهم الشخصية.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور أزمات في حياة الفنانة أنغام بالتزامن مع عيد ميلادها:

-بدأت أنغام العيش وسط الأزمات منذ أن كانت صغيره وبدأت أزماتها مع والدها الموسيقار "محمد سليمان" فى أواخر التسعينات، والذى أثير وقتها أن سببها رفضه زواجها من مهندس الصوت مجدى عارف، وأوضح البعض أن خلافهما يرجع لأسباب فنية ورغبتها فى الخروج من عباءته الفنية، وكذلك نمط الأغنيات الذى كان يفرضها عليها.

-عاشت أنغام وسط عاصفة من الجدل والانتقادات بسبب أزمتها مع والدها، ولذلك قررت أن تعتمد على نفسها وقررت الرد على طريقتها من خلال نجاح ألبومها "وحدانية" الذى صدر عام 1999، حيث اعتبر انطلاقة جديدة لأنغام بأغنيات لها طابع فنى مختلف وتعاملت فيه مع ملحنين ومؤلفين مختلفين، ولكنها عادت تتعامل معه بعد سنوات من الخلاف تصالحت مع والدها، وأصبح ذلك واضحًا للجميع بحضوره حفلها بدار الأوبرا عقب ثورة يناير.

-ومن أبرز أزمات أنغام التي كانت خلال سبتمبر عام 2007، حيث تقدمت بدعوى خلع من زوجها الموزع الموسيقى فهد الشلبى بعد زواج استمر 3 أعوام، وأنجبت منه ابنها عبد الرحمن، وكانت تلك الأزمة سببًا في مواجهتها حربًا من الانتقادات والاتهامات من عائلة زوجها السابق.

-وخلال عام 2014 تعرضت النجمة أنغام لأزمة جديدة فى خضم معركة إثبات النسب بين الفنانة زينة وأحمد عز، حيث تم نشر عقد زواج رسمى لها هي وأحمد عز وكشف بشكل رسمى زواجهما السرى الذى استمر من 2011 إلى 2012، وواجهت أنغام تلك الأزمة بالتجاهل.