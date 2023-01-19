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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تعلن فتح باب التقدم للنداء الثاني لتمويل طلاب الدراسات العليا

هيئة تمويل العلوم
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم للنداء الثاني لتمويل طلاب الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه)، كإحدى آليات التمويل التنافسي التي تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين في إجراء البحوث المختلفة، يأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المُستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، لتنمية قدرات الباحثين الابتكارية والابداعية، وربط أبحاثهم باحتياجات المجتمع المصري.

يهدف هذا النداء إلى تحفيز ودفع عجلة البحث العلمي، وبناء قدرات شباب الباحثين في المجالات العلمية، وإعداد كوادر قادرة على الارتقاء بمستوى البحث العلمي في مصر.

تتضمن الشروط العامة للنداء، تمويل أفضل الخطط البحثية للدارسين المصريين المسجلين بمرحلة الدراسات العليا في الكليات العلمية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين لطلاب الماجستير، ولا تزيد عن ثلاث سنوات لطلاب الدكتوراه، بشرط الانتهاء المسبق من الدراسة التمهيدية الخاصة بالدرجة، بتمويل يصل إلى ٢٥٠ ألف جنيه لطلاب الماجستير، وبتمويل يصل إلى ٣٥٠ ألف جنيه لطلاب الدكتوراه.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية يوم الإثنين الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية لهذا النداء على الموقع الإلكتروني للهيئة:

 https://stdf.eg/web/grants/open

احتياجات المجتمع المصري أهداف التنمية الباحثين المصريين البحث العلمي في مصر البحوث

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