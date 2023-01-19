الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الأورمان» توزع طن لحوم على 500 أسرة ضمن الأكثر احتياجا بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان 1000 كيلو من اللحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرية الجابرية مركز المحلة، وعزبة البكري مركز قطور، وذلك فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

وأكد أحمد عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجهات الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم. 

 وكذلك تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة الغربية.

وأشار، إلى الجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

الأورمان توزع مهرجان السكندرية كيلو اللحوم انجليزي اسرة الأسر الاولى بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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