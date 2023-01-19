رسميًا.. وزير الدفاع الألمانى يتسلم مهامه خلفًا لـ لامبريشت

تسلم بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني الجديد، مهامه عقب مراسم تعيين رسمية، صباح اليوم الخميس، خلفاً للوزيرة السابقة، كريستينا لامبريشت.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" مراسم التعيين، وسط حالة من الترقب السياسي والاقتصادي والأمني، التي سيضعها بوريس بيستوريوس، ضمن أجندته المرتقبة، للخروج بالبلاد من أزماتها المُتتالية.

تولت وزارة الدفاع الألمانية قبل "بوريس بيستوريوس" ثلاث نساء بدأ توليهن منذ عام 2013.

من هو بوريس بيستوريوس؟

يُذكر أن "بيستوريوس" يبلغ من العمر 62 عامًا ولا يملك صدى واسعًا في الأجواء السياسية وعلى المستوى الوطني، إلا أنه محامٍ، مسقط رأسه من منطقة ساكسونيا السفلى في شمال ألمانيا، والتي شغل فيها فيما بعد منصب وزير داخليتها، مُتخصص في قضايا الأمن السيبراني والأمن الداخلي وسياسة الهجرة.

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت عن استقالتها من منصبها الإثنين.

وجاء في بيان للوزيرة تلقته وكالة الأنباء الألمانية من وزارة الدفاع، أنها طلبت من المستشار أولاف شولتس الإعفاء من مهام منصبها.

وقالت الوزيرة إن تركيز وسائل الإعلام على شخصي لمدة أشهر لا يكاد يسمح بالتقارير الواقعية والمناقشات حول الجنود وقرارات السياسة الأمنية لصالح مواطني ألمانيا، متابعة: «أود أن أشكر كل من يعمل كل يوم لضمان سلامتنا وأتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل من أعماق قلبي».

وتعرّضت لامبريخت في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتها المثيرة للجدل حول الحرب في أوكرانيا.

واهتزت صورة لامبريخت بسبب مقطع فيديو غير موفق لمناسبة الأعياد قالت فيه إنها ممتنة لكل اللقاءات التي سمح لها النزاع في أوكرانيا بإجرائها.