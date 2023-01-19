بايدن يدرس دعم أوكرانيا لضرب جزيرة القرم ومخاوف من رد الفعل الروسي

صعدت الإدارة الأمريكية من وتيرة الحرب الروسية في أوكرانيا، بعد أن أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد الآن أن استهداف القرم سيسهل الضغط على روسيا لتفاوض مرن، وأكدت الصحيفة على أن إدارة بايدن ستقدم أسلحة لأوكرانيا قادرة على ضرب أهداف حيوية روسية في القرم، معتبرة أن إدارة بايدن تبدي مرونة للسماح بأوكرانيا بقصف جزيرة القرم.

- ضرب جزيرة القرم

وقالت الصحيفة الأمريكية أن إدارة بايدن تدرس الحجة القائلة بأن كييف بحاجة إلى القوة لضرب شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا في عام 2014، وقالت الصحيفة منذ سنوات، أصرت الولايات المتحدة على أن شبه جزيرة القرم لا تزال جزءًا من أوكرانيا، ومع ذلك ، التزمت إدارة بايدن بالتشدد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ، حيث رفضت تزويد كييف بالأسلحة التي تحتاجها لاستهداف شبه جزيرة القرم ، التي تستخدمها روسيا كقاعدة لشن ضربات مدمرة.

- زيادة التصعيد العسكري

وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم للصحيفة: بعد أشهر من المناقشات مع المسؤولين الأوكرانيين ، بدأت إدارة بايدن أخيرًا في الاعتراف بأن كييف قد تحتاج إلى القوة لضرب الملاذ الروسي ، حتى لو كانت هذه الخطوة تزيد من خطر التصعيد لاسيما وأن القرم ، الواقعة بين البحر الأسود وبحر آزوف ، هي موطن لعشرات الآلاف من القوات الروسية المحفورة والعديد من القواعد العسكرية الروسية.

وسبق وقالت أدريان واتسون ، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي "قلنا طوال الحرب أن شبه جزيرة القرم هي أوكرانيا ، وأن أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن نفسها وعن أراضيها السيادية في حدودها المعترف بها دوليًا".

فيما أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن العديد من المسؤولين العسكريين والإداريين، يشككون في فائدة تركيز أوكرانيا للهجمات على شبه جزيرة القرم، قائلين إن جيش كييف لديه أهداف أفضل في أماكن أخرى في ساحة المعركة.

- موقف بايدن من ضرب القرم

قالت الصحيفة، أن إدارة بايدن توصلت إلى الاعتقاد بأنه إذا تمكن الجيش الأوكراني من إظهار روسيا أن سيطرته على شبه جزيرة القرم يمكن تهديدها، فإن ذلك سيعزز موقف كييف في أي مفاوضات مستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تضاءلت المخاوف من أن ينتقم الكرملين باستخدام سلاح نووي تكتيكي، كما قال مسؤولون وخبراء أمريكيون رغم أنهم حذروا من أن الخطر لا يزال قائما.

وتابعت "نيويورك تايمز"، يُظهر التفكير الجديد بشأن شبه جزيرة القرم - التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014 إلى أي مدى وصل مسؤولو إدارة بايدن منذ بداية الحرب ، عندما كانوا قلقين حتى من الاعتراف علنًا بأن الولايات المتحدة كانت تقدم صواريخ ستينغر المضادة للطائرات للقوات الأوكرانية.

لكن على مدار الصراع ، كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يخففون بشكل مطرد القيود التي يضعونها على أنفسهم ، والانتقال من توفير جافلين وستنجر إلى أنظمة الصواريخ المتقدمة وأنظمة الدفاع الجوي Patriot وعربات القتال المدرعة وحتى بعض الدبابات الغربية. لمنح أوكرانيا القدرة على الضرب ضد الهجوم الروسي.

والآن ، تدرس إدارة بايدن ما يمكن أن يكون أحد أكثر خطواتها جرأة حتى الآن ، لمساعدة أوكرانيا على مهاجمة شبه الجزيرة التي يعتبرها الرئيس فلاديمير بوتين جزءًا لا يتجزأ من سعيه لاستعادة المجد الروسي السابق.

- موقف أوكرانيا من ضم القرم

وفقا للصحيفة الأمريكية، فانه لطالما أصر المسؤولون الأوكرانيون على أن القرم هدف مهم لهجماتهم ، وأن الضغط العسكري المستمر على القواعد الروسية هناك جزء كبير من استراتيجيتهم. كما ناقش المسؤولون العسكريون الأوكرانيون مع المسؤولين الأمريكيين أهمية زيادة الضغط على القيادة الخلفية لروسيا في شبه جزيرة القرم ، والتي تدعم العمليات العسكرية في أماكن أخرى من أوكرانيا.

ومع أسطول البحر الأسود ، وقاعدة جوية روسية رئيسية ، ومراكز قيادة ومراكز لوجستية تدعم العمليات الروسية في جنوب أوكرانيا ، تمثل شبه الجزيرة نقطة تركيز رئيسية في خطط معركة كييف.

ومن جانبه قال مسؤول أمريكي إن القدرة على الاعتماد على القواعد العسكرية في شبه جزيرة القرم للانطلاق كانت السبب الرئيسي وراء تمكن القوات الروسية من الاستيلاء على الأراضي في جنوب أوكرانيا العام الماضي. إن جعل تلك القوات أقل قدرة هو هدف رئيسي في ساحة المعركة للأوكرانيين.