«قومى المرأة»: تدريب طلاب الجامعات والمعاهد السياحية لتنمية مهاراتهم

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعًا مع شركة "ويل سبرينج" لوضع خطة تدريب لطلبة وطالبات الجامعات والمعاهد السياحية، وذلك في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر"، والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وقالت مدير عام الإدارة العامة للمراسم وتنظيم المؤتمرات بالمجلس ومديرة المشروع صفاء حبيب، في تصريح اليوم الخميس، إن الاجتماع استهدف مناقشة سبل تنمية مهارات طلبة وطالبات الجامعات والمعاهد السياحية، عبر خطه تدريبية تؤهلهم للدخول والمنافسة في سوق العمل.

وأضاف أن الخطة تستهدف كذلك مساعدتهم في تخطى المرحلة الانتقالية بين الحياة الأكاديمية وبيئة العمل، وإمدادهم بكل الأدوات والمعلومات وبالمعرفة اللازمة حول مفهوم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كل المستويات الوظيفية.

من جهتها، أوضحت فيروز نجا، منسقة مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر"، أن هذا المشروع يهدف إلى تهيئة بيئة عمل آمنة داعمة للفتيات في مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.

ويسعى المجلس إلى ترسيخ الاعتراف والإقرار بالقيمة الجوهرية لحقوق المرأة المصرية كما يكفلها الدستور وعلى تفعيل وضمان إتاحة واحترام وحماية هذه الحقوق على أرض الواقع مراعيًا المبادئ المتضامنة من عدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص، والمساواة وعدم التمييز، والحماية، والتمكين.

استراتيجية عمله

تنطلق استراتيجية عمل المجلس من نتائج قياس مدى فاعلية السياسات والتوجهات الحكومية المتعلقة بالنهوض بوضع المرأة، وتطوير الأطر الاجتماعية والثقافية والقانونية من أجل سد الاحتياجات والفجوات وإدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة– رؤية مصر 2030- وذلك طبقًا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030.