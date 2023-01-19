الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المواد المخدرة تقود عاطلًا للسجن 6 سنوات بقنا

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في  القضية  رقم 3686 لسنة 2022، جنح مركز فرشوط، والمقيدة برقم 1246 كلي قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمى عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير.

بداية أحداث القضية، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادى، القبض على هشام.أ، 30 عاما، مقيم نجع حمادى، بحوزته مخدر الحشيش والترامادول، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

محكمة جنايات نجع حمادي مخدرات السجن 6 سنوات غرامة 100 ألف جنيه مركز فرشوط

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