الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب سقط من أعلى عقار بحلوان

ارشيفية
ارشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب سقط من أعلى عقار في منطقة حلوان.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وصرحت النيابة بدفن الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة بادعاء السقوط من علو، وتبين العثور على جثة شاب يدعي «ياسين. م. م» في العقد الثالث من العمر، وتبين أنّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

كما تبين إصابته بكسور ونزيف خارجي بمناطق متفرقة من الجسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجارٍ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

مصرع شاب حلوان الطب الشرعي النيابة العامة قسم شرطة حلوان

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