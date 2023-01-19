الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تستدعى السفير الإيرانى لتوضيح تصريحات يون الأخيرة

يون سيوك
يون سيوك

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، السفير الإيراني لدى سول لتوضيح التصريحات الأخيرة للرئيس يون سيوك- يول، التي وصف فيها إيران بـ"عدو" الإمارات العربية المتحدة.

شبّه يون العلاقات الإماراتية الإيرانية بالعلاقات بين الكوريتين، خلال لقائه مع الجنود الكوريين في الإمارات في وقت سابق من الأسبوع. 

من جانبها، شددت الخارجية الكورية الجنوبية على أن تصريحات يون "غير مرتبطة" بالعلاقات الكورية الإيرانية، وحثت على عدم "الإفراط في التفسير بشكل غير ضروري".

وقال المتحدث باسم الوزارة ليم سو- سيوك، خلال إفادة صحفية دورية، نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إن النائب الأول لوزير الخارجية جو هيون- دونج استدعى سعيد بادامتشي شبستاري، السفير الإيراني لدى سيئول، و"أوضح مرة أخرى موقف سول".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي استدعت فيه وزارة الخارجية الإيرانية، يوم أمس الأربعاء، سفير كوريا الجنوبية لدى طهران بسبب التصريحات.

في تلك الأثناء، قالت سفارة جمهورية إيران الإسلامية في سول إنها على "اتصال" مع الوزارة، وإن "هذه الاتصالات الدبلوماسية ستستمر في المستقبل".

كلمات تشجيعية لجنودنا

وقال ليم: "كما أوضحنا عدة مرات، فإن التصريحات كانت بمثابة كلمات تشجيعية لجنودنا الذين يقومون بواجبهم في الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: أن التصريحات "غير مرتبطة" بالعلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران والعلاقات الإيرانية الدولية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الكورية أيضًا إن ادعاءات الوزارة الإيرانية بأن تصريحات يون السابقة بشأن محاولة سيئول المحتملة للسعي من أجل نشر أسلحة نووية تكتيكية أو حيازة أسلحة نووية، لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية، تتعارض مع التزامها المعلن بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "لا أساس لها من الصحة".

وأضاف ليم: "ذلك يتماشى مع نية تعزيز فعالية الردع الموسع من أجل الرد على التهديدات النووية والصاروخية المتصاعدة من قبل كوريا الشمالية".

كوريا الجنوبية استدعاء السفير الإيراني تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول العلاقات الإماراتية الإيرانية توضيح زيارة الإمارات

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