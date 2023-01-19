الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محاضر تحكيمي يبرز أهم بنود اتفاق اتحاد الكرة مع كلاتنبرج

جريدة الدستور

قال محمد صلاح عبد الفتاح، المحاضر التحكيمي، إن كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، اتفق مع اتحاد الكرة على استقبال حكام أجانب حالة رغبة النادي المستضيف.

وأضاف المحاضر التحكيمي، خلال برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، إن كلاتنبرج سعيد باستضافة حكام أجانب لـ أى مباراة.

وتابع أن عقد كلاتنبرج لا يوجد به التزام بالتواجد فى مصر، وأن راتبه الشهري 40 ألف دولار، والشرط الجزائي ثلاثة أشهر.

وعن مباراة القمة، أكد محمد صلاح أن طاقم التحكيم لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يتكون من الحكم الرئيسي من التشيك وطاقم من بولندا، موضحاً أن بهذا القرار تتم العودة إلى الخلف، مشيرا إلى أنه في الفترة الماضية كانت هناك إدارة تحكيمية للحكام مصريين لمباراة القمة. 

وأضاف أن هذا القرار يؤكد أن هناك مشكلات فى الثقة بالحكام، وأن قرار اتحاد الكرة بإتاحة استقبال حكام أجانب، يجعل هناك عدم ثقة بالحكام المصريين، لافتاً إلى أن المباراة ستكون يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري.

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