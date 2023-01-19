أيمن أبو العلا يطالب باستراتيجية للتوسع في استقبال الطلاب الأجانب بالجامعات المصرية

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإعداد استراتيجية واضحة بشأن استقبال الطلاب الأجانب في الجامعات المصرية والتوسع في المنظومة خلال الفترة الحالية.

وقال أيمن أبو العلا إن التوسع في منظومة استقبال الطلاب الأجانب سيكون أحد أدوات التدفقات النقدية الأجنبية لقطاع التعليم المصري، وبالتالي دعمه بموارد مالية بالعملات الصعبة.

وأوضح أبو العلا، أن الجامعات المصرية لديها سجلًا حافلًا، خاصة في التخصصات العملية في الطب والصيدلة والهندسة والعلوم الطبيعية والزراعة منذ بدايات القرن الماضي، فضلا عن الجامعات الخاصة والأهلية المنتشرة في كل ربوع مصر، وما تضمه من كليات بعا تخصصات هامة تتماشى مع التطور العالمي في كافة المجالات التكنولوجية، قائلا: ولا يجب أن تغيب عن المشهد التعليمي خاصة في المنطقة العربية أو الأفريقية.

وأشار إلى أن المنظومة تتطلب تكثيف الترويج والتسويق لملف التعليم في البلدان المجاورة على أن تكون عبر أدوات تسويقية عالية الكفاءة.

وتابع: إلى جانب العائد المادي لاستقبال الطلاب الأجانب في الجامعات المصرية الحكومية، والخاصة، والأهلية، فإن الأمر سيكون جوانب لتكريس قوى مصر الناعمة من الثقافة والفنون إلى جانب المكاسب السياسية.

وقال إن أوروبا تنظر للملف باعتباره أحد أدوات الدولة لصنع تجمعات ثقافية داخل المجتمعات المختلفة، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير علي موقفها السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الجامعات المصرية خاصة القاهرة والاسكندرية وعين شمس لديها سوابق كبيرة في هذا الملف خلال العقود الماضية ويمكن البناء عليها بالتزامن مع دخول القطاع الخاص شريكًا في المنظومة التعليمية في مصر خلال العقدين الأخيرين.