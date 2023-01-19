وكيل «زراعة البحيرة»: تعديل أسعار القمح له مردود جيد عند الفلاح

أكد المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، أن تعديل أسعار القمح التي تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء، سيكون له المردود الجيد عند الفلاح، الأمر الذي سيجعل عملية توريد القمح داخل المضارب تشهد، إقبالًا كبيرًا من قبل الفلاحين من أجل توريد القمح والاستفادة بفارق الأسعار، حيث يصل سعر إردب القمح بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة لمبلغ 1300 جنيه تقريبًا.

وأشار المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، أن إجمالي ما تم استهدافه من زراعة محصول القمح داخل محافظة البحيرة الموسم الحالي وهو 418.290 ألف فدان عبارة عن 322229 فدان ائتمان، و75820 فدان إصلاح زراعي، و20241 فدان استصلاح، مشيرًا إلى أن الأصناف المنزرعة في نطاق المحافظة هي سخا 95، وسدس 14، وجيزة 171، ومصر 3، طبقًا للسياسة الصنفية لوجه بحرى لمحصول القمح.

كما أكد كرم محمود عرابي، أحد المزارعين بمدينة الدلنجات، أن قرار رفع قيمة سعر إردب القمح من مبلغ 1000 جنيه إلى 1388 جنية جاء فى وقته بالنسبة للفلاح ، نظرًا لارتفاع تكلفة الزراعية من تقاوى وسماد وعماله ، ومبيدات، الأمر الذي جعل الفلاحين مطالبة الدولة بزيادة أسعار الإردب عن العام الماضي، حيث كان الفلاح يقوم بتوريد القمح خلال العام الماضى بسعر ألف جنيه للإردب.

وأشار كرم أن زيادة سعر إردب القمح سيعود بالإيجاب على توريد القمح المضارب خلال هذا العام ، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يتم الاكتفاء الذاتي من محصول القمح لدى مصرنا الحبيبة.

وقال سعيد صبري حافظ، مزارع بمركز بدر: «في البداية أحب أن أقدم الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة على الاستجابة لمطالبهم برفع سعر القمح»، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء لينقذ الفلاحين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أنه سيقوم بتوريد القمح الذي سيتم حصاده كله ولن يترك إلا ما يكفى منزله فقط، مشيرًا إلى أنه يجب بعد زيادة سعر القمح أن نتحد ونقوم بتوريد القمح من أجل تأمين المحصول الاستراتيجي للدولة والقضاء على السوق السوداء.

من ناحية أخرى تم المرور على زراعات القمح والحقول الإرشادية بالمحافظة، وذلك من أجل التأكد من خلوها من أية إصابات، والتعرف على المشاكل التى تواجه المزارعين وأهم التوصيات التي يجب مراعاتها خلال تلك الفترة، وتم التوجيه بسرعة علاج أية إصابات تظهر بالمحصول من خلال إدارة المكافحة برئاسة المهندس سعد مصطفى عمار مدير الإدارة ، وإدارة الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس أيمن عاشور مدير الإدارة، ولجان المكافحة والإرشاد و الإدارات والجمعيات الزراعية ، مع توفير المبيدات اللازمة الموصى بها من قبل وزارة الزراعة ، بالإضافة إلى العلاج من قبل المزارع وأوضح أن المبيدات متوفرة منذ بداية الموسم بالجمعيات الزراعية بكافة مراكز المحافظة .