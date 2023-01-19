الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الصناعة: نقدم كل أوجه الدعم الممكنة للمستثمرين الجادين للتوسع فى مصر

الاجتماع
الاجتماع

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع عدد من أعضاء البرلمان، وبحضور عدد من الشركات المستثمرة في السوق المصرية، حيث تم استعراض جهود الوزارة للتعامل مع التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، وسبل حلها من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة فرصها للنفاذ للأسواق الخارجية، وقد شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وقال الوزير إن الوزارة وجهاتها التابعة على أتم استعداد لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة للشركات المستثمرة في السوق المصرية من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية للتوسع في السوق المصرية ومواجهة التحديات التي قد تواجهها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية لزيادة معدلات النقد الأجنبي.

وأوضح سمير أن الجهات التابعة للوزارة والمعنية بالتصدير والاستيراد تقوم بدور محوري في تعريف المصنعين والمصدرين بأهم وأبرز الأسواق المستوردة للصادرات المصرية والفرص التصديرية المتاحة بالخارج والأسواق غير المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية إليها، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج.

وأشار الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة قد أعد قائمة بعدد 152 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج وذلك بناءً على تحديد 131 بندًا جمركيًا يمكن تصنيعها محليًا، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات تمثل فرصة جيدة أمام الشركات الراغبة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بما يعزز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتحسين مواردها.  

وأشار سمير، إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى بحث مشروع إحدى الشركات العاملة في السوق المصرية في مجال إنتاج المنظفات ومنتجات العناية الشخصية باستثمارات تبلغ ٣٠٠ مليون جنيه، وإجمالي صادرات سنويًا ١٠٠ مليون جنيه، وسبل استفادة الشركة من الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة للمجتمع الصناعي.

احمد سمير وزير التجارة والصناعة احتياجات السوق المحلي احتياجات السوق أعضاء البرلمان الاقتصاد الإجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

وزير الصناعة: نقدم كل أوجه الدعم الممكنة للمستثمرين الجادين للتوسع فى مصر

وزير الرى: إنشاء 1500 منشأ للحماية من السيول

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

كوريا الجنوبية تستدعى السفير الإيرانى لتوضيح تصريحات يون الأخيرة

النيابة تستعجل تحريات المباحث بشأن مطاردة فتاتين لشابين بالمعادي

الإسكان: الانتهاء من 2171 وحدة سكنية بمشروع بديل العشوائيات فى العبور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية

ماذا بحث مستشار الأمن القومى الأمريكى مع الرئيس الإسرائيلى؟