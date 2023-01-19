وزير الصناعة: نقدم كل أوجه الدعم الممكنة للمستثمرين الجادين للتوسع فى مصر

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع عدد من أعضاء البرلمان، وبحضور عدد من الشركات المستثمرة في السوق المصرية، حيث تم استعراض جهود الوزارة للتعامل مع التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، وسبل حلها من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة فرصها للنفاذ للأسواق الخارجية، وقد شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وقال الوزير إن الوزارة وجهاتها التابعة على أتم استعداد لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة للشركات المستثمرة في السوق المصرية من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية للتوسع في السوق المصرية ومواجهة التحديات التي قد تواجهها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية لزيادة معدلات النقد الأجنبي.

وأوضح سمير أن الجهات التابعة للوزارة والمعنية بالتصدير والاستيراد تقوم بدور محوري في تعريف المصنعين والمصدرين بأهم وأبرز الأسواق المستوردة للصادرات المصرية والفرص التصديرية المتاحة بالخارج والأسواق غير المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية إليها، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج.

وأشار الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة قد أعد قائمة بعدد 152 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج وذلك بناءً على تحديد 131 بندًا جمركيًا يمكن تصنيعها محليًا، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات تمثل فرصة جيدة أمام الشركات الراغبة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بما يعزز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتحسين مواردها.

وأشار سمير، إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى بحث مشروع إحدى الشركات العاملة في السوق المصرية في مجال إنتاج المنظفات ومنتجات العناية الشخصية باستثمارات تبلغ ٣٠٠ مليون جنيه، وإجمالي صادرات سنويًا ١٠٠ مليون جنيه، وسبل استفادة الشركة من الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة للمجتمع الصناعي.