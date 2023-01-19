روائع مقتنيات مكتبة الإسكندرية في عدد تذكاري من «ذاكرة مصر»

أصدرت مكتبة الإسكندرية عددًا خاصًا تذكاريًا من مجلة ذاكرة مصر، وهو العدد الخمسين، والذي جاء في أجواء احتفال المكتبة بمرور عشرين عامًا على افتتاحها، ويشمل أهم المقتنيات التي تحتفظ بها مكتبة الإسكندرية في مجالات الفنون، والمعارض، والمخطوطات، والمتاحف، فضلًا عن ربط الماضي بالحاضر عبر خيط زمني يٌظهر روح المكتبة القديمة في إطلالة المكتبة الجديدة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

شمل العدد افتتاحية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والمشرف العام على المجلة، ومقالات متعددة بأقلام الباحثين والخبراء وقيادات المكتبة حول كيفية إحياء مكتبة الإسكندرية، واستمرارية روح المكتبة القديمة بين أرجاء المكتبة الجديدة، ومتحف الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، ومتحف الرئيس أنور السادات، والأرشيف الإلكتروني للرئيس جمال عبد الناصر، وستار الكعبة ومحمل الحج، والموقع الإلكتروني لمشروع ذاكرة مصر، ومعرض شادي عبد السلام، ومطبعة بولاق القديمة، وكنوز المخطوطات، ووثائق المحكمة الشرعية بالإسكندرية، وروائع الفنون اليونانية الرومانية في متحف الآثار، والخرائط النادرة، ومٌعجم أحمد باشا كمال أول قاموس هيروغليفي، والإهداءات الخاصة من الكتب، وموسوعة وصف مصر التاريخية من التدوين إلي الرقمنة. واتصالًا بالإمكانات التقنية المتميزة التي تمتلكها مكتبة الإسكندرية، سلط العدد الخمسون من "ذاكرة مصر" الضوء على التوثيق المرئي الذي تقوم به المكتبة لكنوزها القيمة، وما تبدع فيه عبر الوسائط الإلكترونية، والإمكانات التكنولوجية الرفيعة التي تمتلكها في نقل كنوز المكتبة إلى العالم الرقمي.

يتولى الدكتور سامح فوزي رئاسة تحرير المجلة، والباحثة إيمان الخطيب سكرتارية التحرير، وضم العدد بين دفتيه مقالات لكل من المهندسة هدي الميقاتي، والدكتور محمد سليمان، والدكتور حسين عبد البصير، والدكتورة رضوى زكي، والدكتور أيمن أحمد محمود، والدكتور أحمد منصور، والدكتورة عزة عزت، والدكتورة شيرين القباني، والدكتور عمرو مصطفى شلبي، والدكتورة شيرين جابر، ودينا أبو العلا، وسوزان عابد، ومحمد غنيمة، وأحمد حسن، ومحمد مطش، وشيرين محمود.

يُذكر أن مجلة «ذاكرة مصر» أصدرت في الفترة الأخيرة عددًا من الأعداد المتميزة التي لاقت ترحيبًا واسعًا من القراء مثل مئوية فاروق الأول، وتاريخ المصايف المصرية، ونهر النيل، وذاكرة العمل الأهلي في الخبرة المصرية، ومئوية الفرعون الذهبي توت عنخ آمون وغيرها. وتوزع المجلة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وعبر منافذ بيع المكتبة بالإسكندرية، وفي بيت السناري بالسيدة زينب، وقصر الأميرة خديجة بحلوان، ومركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري بالقرية الذكية، وتقوم مؤسسة أخبار اليوم بتوزيع المجلة لدى باعة الصحف بموجب اتفاق خاص مع المكتبة.