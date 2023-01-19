الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أهالى المقطم يشيدون بمعرض «أهلًا رمضان»: وفرة فى السلع بأسعار أقل

معرض أهلًا رمضان
معرض أهلًا رمضان

شهد معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، تزامنًا مع فتح أبوابه للجمهور خلال الأيام القليلة الماضية، ويُقام المعرض بشارع ٩ في المقطم ضمن أكثر من ١٠٠ منفذ تقيمها المحافظة في كل أنحاء العاصمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.  

وافتتح معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة المقطم أبوابه خلال الأيام القليلة الماضية، ومنذ اليوم الأول من افتتاحه توافد عليه العديد من المواطنين؛ لشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الخاصة بشهر رمضان المبارك وللهروب من جشع واستغلال العديد من التجار خاصة في الأوقات التي تشهد موسم شراء لمختلف السلع.

وأشاد العديد من المواطنين بفعاليات معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة المقطم، والذي رفع من على عاتق الأهالي وخفف عنهم الأعباء، ويقول محمد، أحد رواد معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة المقطم، إن هناك وفرة في السلع الأساسية التي يحتكرها بعض التجّار في الخارج لبيعها بأسعار مضاعفة عن سعرها الحقيقي، وهو ما وفرته الدولة بأسعار أقل من الأماكن الخارجية.

من جهته، أوضح طاهر علي، أحد رواد معرض "أهلًا رمضان"، أن الدولة تحارب الغلاء من خلال انتشار منافذ البيع والمعارض بمختلف المناطق والمحافظات، وتوفير السلع بأسعار مخفضة وتصل نسبة التخفيضات لأكثر من ٣٠٪ من مثيلتها في الأسواق الخارجية، مشيدًا بفعاليات معرض "أهلًا رمضان" وتوقيت افتتاحه قبل شهر رمضان الكريم بوقتٍ كافٍ وفي ظل ارتفاع الأسعار وجشع التجار المبالغ فيه.

فيما قالت سلوى، إحدى رواد معرض "أهلًا رمضان"، إن سعر كيلو الأرز يتراوح ما بين ١٤ و ١٨ جنيهًا، المكرونة تبدأ من ٥ جنيهات، الفول سعره ١٢.٥ جنيه، العدس الأصفر سعره ١٧ جنيهًا، الزيت يتراوح ما بين ٢٩ و٤٧ جنيهًا، بالإضافة إلى وجود لحوم، فاللحم البرازيلي سعره ٧٩ جنيهًا، اللحم السوداني ١١٥ جنيهًا، اللحم البلدي ١٤٠ جنيهًا للكيلو الواحد.

ويوفر معرض "أهلًا رمضان" السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بكميات كبيرة تكفي حاجة المواطنين، بأسعار مخفضة أقل من الأماكن الخارجية، والتي من ضمنها الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق.

اهلا رمضان المقطم اقبال معرض أهلا رمضان بمنطقة المقطم معرض أهلا رمضان السلع الاساسية والاستراتيجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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