تقرير دولي: مصر لديها القدرة على زيادة حصتها في سوق السياحة العالمي

قالت وكالة أنباء أمريكا اللاتينية التابعة لوكالة الأنباء الرسمية لكوبا، أن مصر لديها القدرة على زيادة حصتها في سوق السياحة العالم، وتعزيز النطاق لتعويض أزمة التضخم العالمية.

وذكر التقرير أن مصر تضع رهاناتها على النمو السياحي السريع كوسيلة للخروج من الأزمات، بعد فيروس "كوفيد -19" ثم تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار ، لـ Efe "لا تزال السياحة تمثل أقل من الحصة العادلة المحتملة من الناتج المحلي الإجمالي في مص ، وبسبب عجز الحساب الجاري في البلاد ، تلعب السياحة دورًا مهمًا في صنع السياسات الاقتصادية."

وفي حديثه على هامش مؤتمر السياحة في فيتور المنعقد في مدريد ، قال "عيسى" إن وزارته قد وضعت نصب عينيها تعزيز القطاع بنسبة 25-30٪ كل عام بحلول عام 2028 ، سواء من حيث الحجم - من عدد مقاعد الطائرة القادمة. القاهرة للفنادق - والإيرادات، مضيفا الوزير "ما سنراه في عام 2023 هو مؤشر على نجاح تلك الاستراتيجية".

- زوار مصر وصلوا 13 مليون شخص في عام 2019

ووصل عدد زوار مصر إلى 13 مليون شخص في عام 2019 ، أي العام الذي سبق تفشي الوباء، وفي العام التالي ، تراجعت هذه الأرقام إلى 3.7 مليون قبل أن تنتعش إلى 8 ملايين في عام 2021 ثم 4.9 مليون في النصف الأول من عام 2022 ، وفقًا لكابماس ، مكتب الإحصاء في البلاد.

وقال عيسى إن حصة مصر في سوق السفر العالمية كانت حوالي 1٪ في العام الماضي قبل "كوفيد"، وهناك مجال كبير لمصر لمواصلة كسب حصتها العادلة في السوق، والتي أعتقد أنها مضاعفات تلك الحصة السوقية في عام 2019."

ولكن ما أن بدأت مصر في استعادة صناعة السياحة التي كانت شبه متوقفة بسبب الوباء ، فقد واجهت تحديًا جديدًا بعد أن قلبت روسيا الجغرافيا السياسية الأوروبية رأسًا على عقب.

بالنسبة لمصر ، أدى بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022 إلى ظهور تحدٍ متعدد الأوجه ، حيث أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، وفي الوقت نفسه تقليم أجنحة سوق السياحة الدولية المهمة أوروبا الشرقية، و في عام 2021 ، كان الأوروبيون الشرقيون يمثلون ما يزيد قليلاً عن نصف السياح الدوليين في مصر ، وفقًا لكابماس.

قال عمرو القاضي ، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة المصرية ، لـ Efe ، "خلال موجة الحرب ، في فبراير ومارس ، كان لدينا انخفاض كبير (في عدد السياح)، ليس الأوكرانيون فقط ، بل الروس أيضًا ، من بيلاروسيا ، من بولندا، وتأثرت القارة بأكملها بالطبع وما زالت تتأثر بارتفاع أسعار الوقود والزيادة الهائلة في الكهرباء والتدفئة. وأضاف أن الاقتصاد الكلي يعاني.

وأضاف "ومع ذلك ، نحن محظوظون ، مع درجات الحرارة والظروف المناخية الدافئة لدينا ، يمكننا في الواقع أن نكون مكانا بديلاً لأولئك الذين يرغبون في قضاء شتاء أقل تكلفة، هذا هو المكان الذي تتواجد فيه مصر الآن ".".