الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

مجلة أمريكية: تشريح رقمي لرمسيس الثاني يكشف أسرارا مذهلة (فيديو)

رمسيس الثاني
رمسيس الثاني

قالت مجلة "ساينس أليرت" الأمريكية، أن التشريح الرقمي لرمسيس الثاني،  الذي يعد واحدا من أعظم الملوك المصريين يكشف عن أسرار مذهلة.

وقالت المجلة أن رمسيس الثاني الذي يُقدَّر باعتباره من أعظم الملوك  في التاريخ المصري ، هو رجل متعدد الوجوه.

 وأضافت المجلة في التماثيل والرسومات التي تعود إلى أكثر من 3000 عام ، يُصوَّر الملك على أنه رجل وسيم تقي له وجه مستدير وأنف بارز وعظام وجنتين مرتفعتين.

وتم الكشف عن موميائه عام 1881 ، وتحتوي على تفاصيل ذاتية أقل، تم استخدام هيكلها لإعادة إنشاء وجه الفرعون عدة مرات من قبل العلماء والمؤرخين والفنانين على مر السنين.

 

وانضم الباحثون في جامعة ليفربول جون موريس في المملكة المتحدة الآن إلى خبيرة المومياء المصرية وأستاذة الأشعة في جامعة القاهرة ، سحر سليم ، من أجل “فك رفات الفرعون رقميًا”وتصور وجهه بتفاصيل أكبر من أي وقت مضى.

ذكر التقرير أنه تم العمل بدقة، وتم دمج صور التصوير المقطعي المحوسب وصور المومياء ، الموجودة الآن في المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة، مع البيانات التاريخية لبناء وجه الفرعون من العظام إلى أعلى.

وتقول كارولين ويلكينسون، عالمة الأنثروبولوجيا الجنائية ورئيسة مختبر الوجه في ليفربول جون موريس، إن أبرز ملامح وجه المومياء هو فكها القوي وعظمها الأنفي الواسع ، الذي يقع "بين العينين، مرتفع جدًا وواضح جدًا".

وبمجرد تحديد الهيكل العام للوجه ، تم ربط المعلومات بنفس البرنامج المستخدم في عمليات إعادة البناء الإجرامية، واستنادًا إلى العظام الأساسية وقياسات سماكة عضلات الوجه من السكان المصريين ، أعاد الباحثون بناء العضلات والأربطة العلوية.

يوضح ويلكينسون: "كلما كانت العضلة أقوى في مكان ترسيخها ، كلما تركت ارتباطاتها علامات مرئية على سطح الجمجمة".

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