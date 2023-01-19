«البتلو» بـ190 جنيهًا.. أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الخميس

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، استقرارًا ملحوظًا، اليوم الخميس.

وتراوحت أسعار اللحوم البتلو ما بين 180 و190 جنيهًا للكيلو، واللحوم الكندوز تراوحت بين 170 و180 جنيهًا للكيلو.

وأسعار اللحوم الضاني تراوحت بين 180 و210 جنيهات.

وأسعار الكبدة البلدي تراوحت بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

وأسعار الكبدة الضأن تراوحت بين 170 و200 جنيه للكيلو.

وأسعار اللحوم الجملي تبدأ من 150 جنيهًا للكيلو.

وأسعار السجق البلدي تراوحت بين 150 و160 جنيهًا للكيلو.

وأسعار الاستيك والبفتيك تراوحت بين 160 و170 جنيهًا للكيلو.

وأسعار عرق التربيانكو تراوحت بين 150 و170 جنيهًا للكيلو.

وأسعار اللحوم المفرومة تراوحت بين 130 و180 جنيهًا للكيلو.

وأسعار كيلو كباب الحلة تتراوح بين 160 و200 جنيه.

اللحوم المستوردة

أسعار كيلو اللحم البرازيلي تراوحت بين 110 و130 جنيهًا.

أسعار كيلو الكبدة المستوردة تراوحت بين 80 جنيهًا و97 جنيهًا.