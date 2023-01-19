مخاوف في أمريكا من تضليل تطبيق «Chat GPT» للطلاب

كشفت إدارة التعليم في مدينة نيويورك الأمريكية، عن حظر الوصول إلى تقنية برنامج الذكاء الاصطناعي (تشات جي بي تي)، ChatGPT، القادر على كتابة النصوص رداً على أسئلة بسيطة، بعد أن أثار جدلا كبيرا في عالم التعليم.

والسبب فهو المخاوف من التأثير الممكن للذكاء الاصطناعي على أداء الطلاب التعليمي واستخدامه للغش في الواجبات، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ويعد برنامج "ChatGPT"، أداة بحث مجانية وسهلة الاستخدام ،أطلقت للجمهور لأول مرة في نوفمبر الماضي، من جانب شركة "أوبن ايه أي" الناشئة في كاليفورنيا.

وفكرة البرنامج تعتمد على قيام المستحدم بطرح سؤالاً ويقوم البرنامج بالرد عليه بإخراج إجابات سهلة الفهم وتنسيقها في صورة مقال.

وقالت جينا لايل، المتحدثة باسم إدارة مدينة نيويورك التعليمية لصحيفة "ذا هيل"، إنه على الرغم من التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا، يجب على المعلمين والأنظمة المدرسية التعامل مع الأداة الجديدة بحرص وفهم التحديات التي تطرحها.

وأضافت إنه "على الرغم من أن الأداة قد تكون قادرة على تقديم إجابات سريعة وسهلة للأسئلة ، إلا أنها لا تبني مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات ، والتي تعتبر ضرورية للنجاح الأكاديمي ومدى الحياة".

فيما قال آدم كونر، نائب الرئيس لسياسة التكنولوجيا في مركز التقدم الأمريكي، إن برنامج ChatGPT أصبح شائعا للغاية في وقت قصير لأن واحد من أولى تقنيات الذكاء الاصطناعي من نوعها التي تكون متاحة للجمهور بطريقة يمكن للعامة فهمها.

وأضاف "الشيء المختلف في هذا البرنامج هو أنه إنتاجي بمعنى أنه يخلق نوعًا من المخرجات بطرق يفهمها البشر العاديون على عكس تقنيات [التكنولوجيا] الأخرى، التي تنتج نوع من كود الإخراج أو البيانات التي لا يفهمها سوى مجموعة معينة من الناس".

وأشار إلى أن (تشات جي بي تي) على عكس محركات البحث الأخرى ، مثل جوجل، يمكن أن يكون يمثل نظام محادثة تحاكي الواقع، نظرأ لأنه يقدم ردودًا وإجابات شبيهة بالردود التي يقدمها البشر ويخلق حوارًا يحاكي الحوار البشري.

وقال جيم شيلتون، كبير موظفي التكنولوجيا في "Cengage Group"، وهي شركة تكنولوجيا تعليم، إنه يمكن اعتبار ChatGPT "أفضل صديق افتراضي".

ولكن هذه الصياغة الفريدة في خلق المحادثات والإجابات تمثل تحديا للمعلمين في الوسائط التعليمية، كونها يمكن أن تشجع على الغش التعليمي؛ فبينما كانت الموسوعة الحرة، ويكيبيديا، تمثل أزمة في السابق مع قيام العديد من الطلاب بنسخ أجزاء منها، فكشف هذا النوع من الغش سهل للغاية بالمقارنة مع الذكاء الاصطناعي "ChatGPT"، الذي يعطي نتائج مختلفة حتى عند تكرار نفس السؤال ويجمع المعلومات من العديد من المصادر المختلفة والمتنوعة.

وعلى سبيل المثال، عند سؤال ChatGPT "ما هي التفاحة؟"، تبدأ إحدى الإجابات ، "التفاحة هي فاكهة تنمو على شجرة في عائلة الورد ، وعادة ما تكون مستديرة ولونها أحمر أو أخضر أو أصفر." عند طرح نفس السؤال مرة أخرى ، يبدأ ChatGPT ، "التفاحة هي فاكهة ثفلية ، بمعنى أنها تنتج من شجرة متساقطة الأوراق في عائلة الورد ، وهي أصناف من النوع Malus domestica."

هذه الإجابات المتنوعة ، والتي قد تكون جميعها صحيحة، تجعل من الصعب للغاية على المعلم أن يميز ما إذا كان الطالب قد استخدم "ChatGPT" لكتابة مقال معين.

في بيان تم تقديمه إلى The Hill ، قال متحدث باسم OpenAI إن الشركة تعمل بالفعل مع المعلمين لمعالجة مخاوفهم بشأن ChatGPT:"لا نريد استخدام ChatGPT لأغراض مضللة في المدارس أو في أي مكان آخر ، لذلك نعمل بالفعل على تطوير عوامل تخفيف لمساعدة أي شخص على تحديد النص الذي تم إنشاؤه بواسطة هذا النظام. نحن نتطلع إلى العمل مع المعلمين لإيجاد حلول مفيدة وطرق أخرى لمساعدة المعلمين والطلاب على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي".