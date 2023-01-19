الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الزراعة»: نسعى لتحقيق «نقلة نوعية» فى حياة الفلاح المصرى

فلاح مصرى
فلاح مصرى

أكد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في حياة الفلاح المصري، وتعمل بشكل متواصل لدعم الفلاحين.

وقال القرش، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، إن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية اهتمت بشكل كبير بتطوير الزراعة وحياة الفلاح المصري، مهن خلال المبادرات التي إطلقتها.

وأضاف: الدولة عملت على تطوير أساليب الزراعة لزيادة إنتاجية الفلاح المصري، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى تحسين عملية بيع وتسويق المزارعين وتشجيع الزراعة.

وأوضح أن زيادة سعر توريد إردب القمح تحفيز للزراعة قبل موعد زراعة القمح بشهرين، متابعا: "لأول مرة يضاف على كل إردب قمح هذا الرقم لتشجيع الفلاحين ولتحسين دخلهم".

ولفت إلى أن دعم الدولة للفلاح لا يقتصر فقط على زيادة سعر الإدرب، بل تشمل تقديم الأسمدة للفلاح وتقاوي مدعمة لزياد انتاجية الفلاح، والحافز الإضافي لتوريد القمح ليصبح 1250 جنيها يمثل دعما للفلاحين.

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