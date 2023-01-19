متحدث «الوزراء»: الدولة لا تفكر مطلقًا فى تحريك سعر رغيف الخبز الآن

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لا تفكر مطلقًا في تحريك سعر رغيف الخبز في الفترة الراهنة.

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة صدى البلد، أنه لن تكون هناك زيادة في فواتير الكهرباء قبل 1 يوليو المقبل، وإذا تم التحريك لن يكون بصورة كبيرة.

وأضاف أن البنك المركزي والجهاز المصرفي ساهما في توفير الأموال الخاصة بالإفراج عن السلع بالموانئ، مشيرًا إلى أنه منذ 11 يناير الجاري جرى ضخ ما يقرب من مليار دولار من مستثمرين أجانب.

وأوضح المتحدث بِاسم مجلس الوزراء، أن زيادة سعر توريد القمح رسالة دعم من الدولة للمزارع المصري، فضلًا عن أن الدولة تدعم قطاعي الصناعة والزراعة من خلال مبادرة بـ150 مليار دولار تنفذ على مدار 5 سنوات مقبلة.