الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القضاء الإيرانى: لندن تلقت صفعة قوية من طهران بإعدام جاسوسها

الجاسوس البريطاني
الجاسوس البريطاني الإيراني علي رضا أكبري

وصفت السلطة القضائية الإيرانية إعدام الجاسوس البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، بأنه مثّل "صفعة قوية" تلقتها بريطانيا من إيران.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في ايران مسعود ستايشي: "نطمئن الشعب الإيراني المرفوع الهامة والجريح من ظلم بريطانيا أن الصفعة القوية التي تلقتها بريطانيا من إيران من إعدام جاسوسها ستستمر حتى إحقاق حقوق الشعب الإيراني في المحاكم الداخلية والخارجية وسيأتي اليوم الذي يخضع هؤلاء للمحاسبة بشأن أفعالهم تجاه الشعب الإيراني".

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء أشار ستايشي إلى ردود الأفعال البريطانية "الغاضبة على إعدام جاسوسهم"، ووصف ذلك بأنه "دليل آخر على سلسلة الأفعال الخبيثة لهذه الدولة ضد الشعب الإيراني خلال القرنين الأخيرين".

وأضاف ستايشي أنه "كان من المفترض أن يقدم هؤلاء الاعتذار للشعب الإيراني بعد هذه الهزيمة الاستخباراتية، لكن رد فعلهم أثبت بأن كراهية الشعب الإيراني لبريطانيا نابعة من المعرفة الصحيحة بهذه الدولة".

واعتبر ستايشي أن "تعالي صراخ بريطانيا بعد معاقبة هذا الجاسوس أثبت بأن القضاء الإيراني والأجهزة المعنية اليقظة قد وضعت يدها على نقطة حساسة وأدت واجبها بشكل صحيح".

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