الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تستدعى السفير الروسى

كندا
كندا

أعلنت الخارجية الكندية استدعاء السفير الروسي لدى أوتاوا أوليج ستيبانوف، يوم الأربعاء.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي: "اليوم يستدعون ممثلونا السفير الروسي في كندا للحديث".

ولم تكشف الوزيرة عن مزيد من التفاصيل بشأن استدعاء السفير، ولم تذكر سبب استدعائه.

بدوره، أكد السفير أوليغ ستيبانوف استدعاءه، ليحضر مقر الخارجية الكندية عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي.

وأشار ستيبانوف إلى أن الجانب الكندي لم يعلن عن الموضوع الذي يعتزم مناقشته.

وسبق للسفير الروسي بأوتاوا أن انتقد المساعدات العسكرية الكندية للسلطات الأوكرانية في نزاعها مع روسيا.

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