واشنطن ردا على شولتس: إمداد أوكرانيا بالأسلحة قرار سيادى لكل دولة

قالت متحدثة البيت الأبيض إنه على البلدان أن تقرر بنفسها طبيعة الأسلحة التي تنوي تزويد كييف بها، وذلك تعليقا على اشتراط المستشار الألماني أن تكون واشنطن أول من يرسل الدبابات لكييف.

وقالت متحدثة البيت الأبيض، كارين جان بيير: "ليس لدي أي إعلانات جديدة بخصوص المساعدة الأمنية من الولايات المتحدة. أما بالنسبة للدول الأخرى، يعتقد الرئيس جو بايدن أنه يجب على كل دولة اتخاذ قراراتها السيادية الخاصة بنفسها فيما يتعلق بالخطوات التي يمكنهم اتخاذها بشأن المساعدة الأمنية، وما هي المعدات التي يمكنهم تقديمها لأوكرانيا".

وأضافت: "فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فنحن، كما تعلمون، أكبر مزود للمساعدات الأمنية والإنسانية لأوكرانيا".

وذكرت صحيفة Süddeutsche Zeitung نقلا عن مصادر مطلعة أن المستشار الألماني أولاف شولتس مستعد للسماح بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"، شريط أن تزود واشنطن كييف بدبابات "أبرامز".