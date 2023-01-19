الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية يوضح العوامل الواجب توافرها لاستقرار أسعار السلع

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن اعتماد الجنيه في البنك المركزي الروسي سيزيد التبادل التجاري.

وأضاف علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 14 مليار دولار منذ ديسمبر الماضي، كما أن رئيس الوزراء منذ 14 يناير وحتى 17 يناير تم الإفراج عن بضائع في الموانيء بقيمة يقيمة 4.8 مليار دولار.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن المتبقى من السلع المتراكمة في المواني بقيمة 2مليار دولار ونحن لسنا بحاجة إليه الآن، حيث تعتبر سلع معمرة لن تتسبب في حدوث أي مشكلة إذا بقيت بعض الوقت في الموانيء. ، لافتا إلى أن الأهم هو أن السلع الجديدة يتم الإفراج عنها بشكل سريع.

وأكد أن أغلب السلع الغذائية والمستلزمات الرئيسية تم الإفراج عنها في الموانيء.

وأشار إلى أنه يوجد عاملين سوف يساعدوا على استقرار الأسعار، العامل الأول يتمثل في خفض نصيب السلع من المصاريف الثابتة، حيث أن جميع المصانع بدأ ت تعمل بطاقتها الكاملة.

وبين أن العامل الثاني متمثل في حذف الأرضيات والغرامات التي كان يتم إضافتها على البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج المتراكمة في الموانيء لأشهر عديدة، لافتا إلى أن ذلك سيغطي جزء كبير إن لم يغطى بالكامل من آثار تغيرات سعر الصرف.