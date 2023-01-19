الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

إسحق الباجوشى: الاحتفال بعيد الغطاس دينى وشعبى فى نفس الوقت

عيد الغطاس
عيد الغطاس

قال إسحق الباجوشي، عضو لجنة التاريخ القبطي، إن الاحتفال بعيد الغطاس هو في الأصل ديني وشعبي في نفس الوقت.

 

وأضاف الباجوشي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن عيد الغطاس هو عيد الإيبيفانيا أو عبد الاستنارة، لافتاً إلى أن الاحتفال بالعيد كان شعبي في بداية الأمر، ويعتبر احتفال ديني وشعبي في نفس الوقت. 

 

وأوضح عضو لجنة التاريخ القبطي، أن الناس كانوا يخرجون وعلى رأسهم حاكم البلاد إلى النيل ويحتفلون به على النيل، لافتاً إلى أن الخروج إلى النيل كان بمشاعل، ومن ثم انحصر في الصلاة على المغطس من بعد الحاكم بأمر الله. 

 

وأشار عضو لجنة التاريخ القبطي، إلى أن بقايا كثيرة من هذا الاحتفال بقيت حتى الآن.

 

جدير بالذكر أن عيد الغطاس يوافق يوم العاشر من طوبة عام 1739 من العام القبطي، ويحتفل به الأقباط بذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن شابا على يد يوحنا المعمدان.

 

و ارتبط عيد الغطاس بعدد من الطقوس الشعبية، من بينها تناول بعض الأطعمة والمشروبات مثل عصير القصب والقلقاس واليوسفي، والبرتقال، وهى مأكولات مرتبطة بمفاهيم وتعاليم كنسية قبطية منذ القدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

فيوتشر يعلن تجديد عقود رباعى الفريق

واشنطن ردا على شولتس: إمداد أوكرانيا بالأسلحة قرار سيادى لكل دولة

وثائق بايدن السرية.. هل تعزل الرئيس الأمريكى أم تقضى على آمل المدة الرئاسية الثانية؟

استشارى: الإفراط فى تناول المضادات الحيوية يؤدى للوفاة وتأخر الشفاء

وزير السياحة: السوق الإسبانى من الأسواق المهمة للمقصد السياحى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا بحث مستشار الأمن القومى الأمريكى مع الرئيس الإسرائيلى؟

مستشار الأمن القومى الأمريكى يصل إسرائيل

الجيش اللبنانى يمنع جرافة إسرائيلية من اختراق الخط الأزرق الحدودى