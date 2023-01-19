إسحق الباجوشى: الاحتفال بعيد الغطاس دينى وشعبى فى نفس الوقت

قال إسحق الباجوشي، عضو لجنة التاريخ القبطي، إن الاحتفال بعيد الغطاس هو في الأصل ديني وشعبي في نفس الوقت.

وأضاف الباجوشي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن عيد الغطاس هو عيد الإيبيفانيا أو عبد الاستنارة، لافتاً إلى أن الاحتفال بالعيد كان شعبي في بداية الأمر، ويعتبر احتفال ديني وشعبي في نفس الوقت.

وأوضح عضو لجنة التاريخ القبطي، أن الناس كانوا يخرجون وعلى رأسهم حاكم البلاد إلى النيل ويحتفلون به على النيل، لافتاً إلى أن الخروج إلى النيل كان بمشاعل، ومن ثم انحصر في الصلاة على المغطس من بعد الحاكم بأمر الله.

وأشار عضو لجنة التاريخ القبطي، إلى أن بقايا كثيرة من هذا الاحتفال بقيت حتى الآن.

جدير بالذكر أن عيد الغطاس يوافق يوم العاشر من طوبة عام 1739 من العام القبطي، ويحتفل به الأقباط بذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن شابا على يد يوحنا المعمدان.

و ارتبط عيد الغطاس بعدد من الطقوس الشعبية، من بينها تناول بعض الأطعمة والمشروبات مثل عصير القصب والقلقاس واليوسفي، والبرتقال، وهى مأكولات مرتبطة بمفاهيم وتعاليم كنسية قبطية منذ القدم.