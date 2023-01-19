«المجلس الأوروبى» يدعم توريد الدبابات لأوكرانيا

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل استمرار المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، ودعمه لتوريد الدبابات لها كما ذكرت بعض الدول الغربية.



وقال ميشيل، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج، وفقا لما نقلته قناة (روسيا اليوم): "سنواصل دعم الأوكرانيين طالما كان ذلك ضروريا، وسنعمل على زيادة الدعم العسكري من خلال صندوق السلام الأوروبي".



ومن جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع اليوم مع المحاربين القدامى بمناسبة مرور 80 عاما على كسر الجيش الروسي حصار القوات الألمانية وحلفائها على مدينة لينينجراد (سانت بطرسبورج حاليا): "إن روسيا فعلت كل شيء من أجل تسوية مسألة إقليم دونباس بالوسائل السلمية، لكنه اتضح أن الحل بهذه الطريقة مستحيل".



وأضاف: "كان على روسيا الرد على الأحداث التي وقعت في أوكرانيا منذ عام 2014، خاصة إبادة السكان الناطقين بالروسية".