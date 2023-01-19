بابا الفاتيكان تعليقا على ضربة صاروخية على دنيبرو: نداء لجميع الضمائر

أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن حزنه البالغ إزاء الضربة الصاروخية الروسية التي قتلت أكثر من 40 مدنيا في دنيبرو بأوكرانيا، قائلا "إن صور وشهادات هذه الحادثة المأساوية هي نداء قوي لجميع الضمائر.. لا يمكن للمرء أن يبقى غير مبال".

وكان قد قال الكرملين إن روسيا لم تقصف مبنى سكنيًا في دنيبرو الأوكرانية، متابعا: "الدبابات البريطانية لأوكرانيا ستحرق".

وفي سياق أخر، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه لا بديل لبلاده عن النصر فى حربها على أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا جرّت روسيا للحرب، مؤكداً أن "غرور" المسؤولين الأوكرانيين يحول دون حل الأزمة، حسبما نقل موقع "العربية".



وشرح أن هدف روسيا من العملية العسكرية في أوكرانيا "هو إنهاء المعاناة فى دونباس".