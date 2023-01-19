محافظ البنك المركزى العراقى يطلب دعم بلاده فى مواجهة التغيرات المناخية

ذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي، في بيان، أن محافظ البنك مصطفى غالب مخيف التقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما، حيث بحثا التعاون المشترك في جوانب عدة، ولاسيّما البرامج والسياسات الرامية إلى مكافحة الفقر والبطالة وفق الأولويات التي حددها البرنامج الحكومي.



ودعا مصطفي غالب إلى دعم العراق في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية على الفئات الهشة في المجتمع، مستعرضًا الخطط التي يتبنّاها البنك المركزى ويموّلها للتحول إلى الطاقة النظيفة.. فيما ثمّن لوتسما الجهود التي يقدّمها البنك المركزي العراقي في المجالين التنموي والمصرفي، منوها بأن العراق يمتلك كثيرا من الفرص المهمة، التي يسعى البرنامج إلى تحقيق المزيد من التعاون لاستثمارها وتوجيهها نحو التنمية خلال السنوات المقبلة.

وفي سياق مختلف، أكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد أهمية إقرار مشروع قانون النفط والغاز، وحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، وفقا للدستور والقانون.



وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء أن رشيد التقي رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، حيث استعرضا آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق.



وشدد الرئيس العراقي على أهمية تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى إزاء التحديات التي تواجه العراقيين جميعا، داعيا إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية في جميع المسائل العالقة وإيجاد الحلول الحاسمة لها وفقا للدستور والقانون، وأهمية إقرار مشروع قانون النفط والغاز لتحقيق العدالة واعتماد الشفافية في توزيع الثروات بين العراقيين.