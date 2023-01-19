متحدث الزراعة: الدولة مهتمة بالمزارع المصرى وتعطى أولوية للمحاصيل الاستراتيجية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اتجاه من قبل الدولة المصرية تتبنى اتجاه دعم زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ منظومة للزراعة التعاقدية بهدف دعم الفلاح وتعزيز قدرات الفلاح والاهتمام بالفلاح المصري وتعزيز دخوله.

وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن من بين هذه المحاصيل، محصول القمح، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبنت مبادرة وهي أنها أعلنت عن سعر القمح قبل موسم زراعته بشهرين، وتم وضع سعر استرشادي وقتها يبلغ ألف جنيه للأردب.

وأوضح أنه بالمقارنة بالعام الماضي، والذي كان يبلغ فيه سعر الأردب 820 جنيها، وبعد الحوافز التي تم إضافتها وصلنا لـ880 جنيها للأردب، ومن ثم تم إقرار زيادة وصلت لـ ألف جنيه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تقييم السعر بعد موسم الحصاد، حتى نضمن للفلاح أفضل دخل ممكن خلال عملية توريد القمح.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت رفع سعر التوريد 250 جنيها للأردب الواحد، أي 25% زيادة، بحيث يورد الفلاح بـ 1250 جنيها.