الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا.. دعاء الفجر اليوم الخميس 19 يناير 2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

مع أذان صلاة الفجر، يكثر البحث عن أكثر الأدعية المستحبة والمستجابة في هذا الوقت، التي وردت عن الرسول، صلى الله عليه وسلّم، حيث كان يقولها بعد صلاة الفجر، وتعتبر من الأدعية النافعة التي من المستحب أن يدعو بها المسلم.

دعاء الفجر اليوم الخميس 19 يناير 2023 

ـ «في فجر هذا اليوم نسألك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرجًا، وأن تجعل لنا من كل هم مخرجًا».

ـ «اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي».

ـ «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع».

ـ «اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا».

ـ «يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا».

ـ «يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزقًا واسعًا ويقينًا صادقًا وقلبًا خاشعًا وعلمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا».

ـ «اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها». 

ـ «يا رب في فجر هذا اليوم املأ قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط».

ـ «يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه».

ـ «اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل».

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

مجدى أحمد على: الأرشيف السينمائى المصرى مهدد بالضياع

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 _ 1_ 2023

محافظ البنك المركزى العراقى يطلب دعم بلاده فى مواجهة التغيرات المناخية

الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية يوضح العوامل الواجب توافرها لاستقرار أسعار السلع

قبل قمة السبت.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك خلال شهر يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا بحث مستشار الأمن القومى الأمريكى مع الرئيس الإسرائيلى؟

مستشار الأمن القومى الأمريكى يصل إسرائيل

الجيش اللبنانى يمنع جرافة إسرائيلية من اختراق الخط الأزرق الحدودى