الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير: قمة أبو ظبي هدفها دعم الصمود العربي في مواجهة التحديات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة أبو ظبي التشاورية بمشاركة قادة الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، لها أهمية كبيرة على النطاق العربي بشكل عام، وهدفها التعاون والصمود في مواجهة التحديات العالمية. 

صياغة الأحوال العربية

وأكد الدكتور محمد عز العرب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القادة العرب هم القائمون على إدارة الأوضاع بالمنطقة، بعكس ما كان يحدث في السابق، إذ كان الأمر بيد جهات خارجية. 

عوامل قوة المنطقة العربية

وأضاف أن هناك الكثير من العوامل الداخلية والخارجية التي جعلت للمنطقة العربية قيمة دولية، وتتمثل بعض هذه العوامل في العلاقات العربية القوية والتعاونية التي تم تعزيزها على مدار السنوات الماضية القليلة، ظهور القوة الإقليمية العربية في العالم بأكمله

محمد عز العرب قمة العرب صياغة قضايا العرب مجلس التعاون الخليجي اكسترا نيوز

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