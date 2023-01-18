مونديال اليد| فوز أيسلندا يشعل مجموعة مصر.. والديوك تواصل الصياح

حقق منتخب فرنسا فوزًا مريحًا على حساب منتنيجرو بنتيجة 35/24 في ثاني مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد.

وقدم لاعبو منتنيجرو أداء قويا خلال الشوط الأول الذي انتهى 13/16 لصالح فرنسا.

وأظهر منتخب “الديوك” وجهه الحقيقي خلال الشوط الثاني، لينجح في توسيع الفارق لتنتهي المباراة لصالح العملاق الفرنسي 35/24.

ورفعت فرنسا رصيدها لست نقاط تصدرت بها المجموعة مؤقتًا انتظارا لنتيجة مباراة المساء بين إسبانيا وصاحبة الأرض بولاندا.

وفي المجموعة الثانية فازت أيسلندا على كاب فيردي 40/30 ورفعت رصيدها إلى 4 نقاط بالتساوي مع السويد التي لعبت مباراة أقل.

انتهى الشوط الأول 18/13 بفارق خمسة أهداف قبل أن يتضاعف خلال الشوط الثاني.

ويلعب متصدر هذه المجموعة مع وصيف مجموعة مصر في ربع النهائي فيما يواجه الوصيف متصدر مجموعة الفراعنة.

وفي المباريات الترتيبية المعروفة ببطولة كأس الرئيس فازت كوريا الجنوبية على أورجواي بنتيجة 37/30.

وحصدت كوريا أول نقطتين لتتصدر المجموعة بفارق الأهداف أمام شيلي فيم تذيلت أورجواي المجموعة بدون نقاط وبفارق الأهداف أيضا خلف السعودية.