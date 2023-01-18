محلل سياسى: «بيستوريوس» شخصية مستقلة وقادر على إدارة وزارة الدفاع الألمانية

قال المحلل السياسي أكثم سليمان، إن بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني الجديد، صاحب تاريخ عسكري كبير، قدم الخدمة الإلزامية بالجيش الألماني وصاحب شخصية مستقلة قادرة على إدارة وزارة الدفاع.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المستشار أولاف شولتس، ووزارة الخارجية الألمانية، كانوا يتحدثون عن الجيش وكأنه لم تكن له وزيرة دفاع في ظل حكومة الوزيرة السابقة.

فترة وزير الدفاع الجديد من الممكن أن تكون انتقالية

وأشار إلى أن وزير الدفاع الجديد، لديه أقل من سنتين ومن الممكن أن تكون فترة انتقالية، خاصة أن الجيش يحتاج لإعادة تأهيل وتطوير، مؤكدًا أن ألمانيا منذ البداية كانت ملزمة بخط الدعم الذي رسمته واشنطن لأوكرانيا ولكنها تحتاط في كل تحركاتها.